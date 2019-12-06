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Novak: Rusya’nın doğal gaz üretimi artacak

06.12.2019 16:09

Son güncelleme : 06.12.2019 16:09
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği doğal gaz miktarının 2019 yılında artacağını söyledi.



DHA

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği doğal gaz miktarının 2019 yılında yıllık yüzde 2.0 artışla 740 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.

Novak, Energeticheskaya Politika’ya verdiği röportajda ayrıca likit doğal gaz satışlarının yüzde 44 artışla 39 milyon metreküpe ulaşacağını ekledi.




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