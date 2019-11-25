Novartis`ten 10 milyar dolarlık satın alma

BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.423.096
|% 20,00
|VAKFN
|2,23
|47.323.262
|% 19,89
|KLNMA
|48,46
|6.150.501
|% 14,78
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|SANKO
|5,62
|32.878.391
|% 12,85
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3115
|7,3482
|% -0,31
|Frank
|5,7050
|5,7394
|% -0,17
|Riyal
|1,5190
|1,5267
|% 0,26
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|-0,87
|Altın Gr.
|269
|269
|0,26
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|Yarım
|863
|885
|3,52
|Çeyrek
|433
|443
|1,76
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,97
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|-0,34
Seans Raporu
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -438, 61 kaybederek (% -0.33 ) 131, 273
- 17:57 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi OZGYO, THYAO, AKENR
- 17:57XU100 Endeks 106, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 6, 616.00 milyon TL de
- 17:56BRKSN Yüzde -3.43 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 283, 430 adet işlem
- 17:55RYGYO Yüzde -3.42 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 923, 501 adet işlem