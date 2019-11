Novartis`ten 10 milyar dolarlık satın alma

İsviçreli ilaç üreticisi Novartis AG, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi The Medicines Co'yu 9,7 milyar dolar karşılığında satın alıyor.Novartis, The Medicines'i satın alarak kardiovasküler hastalıklara karşı ilaç portföyünü büyütmeyi hedefliyor. Novartis, The Medicines için piyasa değerinin yüzde 24 üzerinde, hisse başına 85 dolar ödeyecek.Satın alma işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını bekleyen Novartis, The Medicines'in şirketin satışlarına etkisinin 2021'de görüleceğini belirtti.