GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ödeme hizmetlerinde tek çatı zorunlu hale geldi

16.10.2019 16:18

Son güncelleme : 16.10.2019 16:18
Son yıllarda ödeme sistemlerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, etkin karar alma mekanizmasının dünya pratiklerine uygun şekilde oluşturulmasını zorunlu hale getirdiği, bu doğrultuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında oluşturulan ikili düzenleme ve kontrol mekanizmasının "tek çatı" altında toplanmasının elzem hale geldiği belirtildi.



AA

AK Parti milletvekilleri, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin kurulması ile ödeme hizmetleri kapsamındaki bazı yetkilerin TCMB'ye verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini, bugün TBMM Başkanlığı'na sundu.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan sektör yetkilileri, 2013 yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında  Kanun ile ülke mevzuatında ilk defa "ödeme sistemi", "menkul kıymet mutabakat sistemi", "ödeme hizmeti sağlayıcısı", "ödeme kuruluşu" ve "elektronik para kuruluşu" gibi kavramların tanımlandığını aktardı.

Bu doğrultuda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası'nın görevlendirilen kurumlar olarak belirlendiğini anımsatan yetkililer, "ödeme hizmeti sağlayıcıları", "ödeme kuruluşları" ve "elektronik para kuruluşları" ile ilgili olarak BDDK'nin; "ödeme  sistemleri" ve "menkul kıymet mutabakat sistemleri" ile ilgili olarak da TCMB'nin görevlendirildiğini anımsattı.

Son yıllarda ödeme sistemlerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, etkin karar alma mekanizmasının dünya pratiklerine uygun şekilde oluşturulmasını zorunlu hale getirdiğine dikkati çeken yetkililer, bu doğrultuda TCMB ile BDDK arasında oluşturulan ikili düzenleme ve kontrol mekanizmasının "tek çatı" altında  toplanmasının elzem hale geldiğini vurguladı. Bu ihtiyacın bilişim ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ile ödemeler alanındaki yeni ürün ve uygulamaların geldiği noktanın kaçınılmaz bir sonucu olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.

Mevcut durumunda ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasının garanti altına alınmasının, hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinin altını çizildi.

Bu kapsamda, ödemeler alanına ilişkin BDDK'ye ait düzenleme ve denetleme yetkilerinin kanundaki bütünlüğü sağlamak üzere TCMB'ye verileceği, ödemeler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel 6493 sayılı Kanun'da değişiklik yapılacağı kaydedildi.




BIST USD EURO ALTIN
16:0393.639
Değişim :  -1,70% |  -1.618,60
Açılış :  93.515  
Önceki Kapanış :  95.258  
En Yüksek
94.391 En Düşük
93.094
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru