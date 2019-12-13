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OPEC kesintileri petrol projelerini olumsuz etkileyebilir

13.12.2019 11:11

Son güncelleme : 13.12.2019 11:11
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün son 3 yılda 3 kez arz kesintisi yaparak günlük ham petrol üretimini toplam 3,5 milyon varil azaltmasının şirketlerin petrol projelerini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.



AA

Dateline Energy Services Üst Yöneticisi Wilson Opuwei, AA muhabirine yaptığı açıklamada Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yaptığı arz kesintilerinin şirketlerde çeşitli kayıplara yol açtığını ifade etti.

Opuwei, milli petrol şirketlerinin OPEC üyesi ülkelerin hükümetlerine bağlı olduğuna işaret ederek, "OPEC, her arz kesintisi kararı aldığında, örgüt üyesi ülkelerdeki petrol şirketleri üretimlerini yarıda kesmek zorunda kalıyor. Bu süreç projelere yapılan yatırım, sermaye ve zamanı olumsuz etkiliyor." dedi.

OPEC'in üretim kesintisi kararlarının dünya genelindeki petrol projelerine olumsuz etkilerine değinen Opuwei, planlanan üretim, program ve çalışmalarla petrol sahası hizmet faaliyetlerinin söz konusu kararlar nedeniyle yarım kaldığını söyledi.

Opuwei, OPEC'in üretim kesintisi kararlarını en az 6 ay önceden üye ülkelere bildirilmesi gerektiğine işaret ederek, "OPEC gelecek yılın ikinci çeyreğinde üretim kesintisi yapmayı planlıyorsa, bunu en geç bu yılın son  çeyreğinde bildirmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel petrol tüketiminin artmaya devam etmesinin de örgüt tarafından  dikkate alınması gerektiğini aktaran Opuwei, "OPEC dışı ülkelerden gelen ek petrol üretiminin gelecekte kontrolden çıkabileceği ve örgütü zor durumda  bırakabileceği" uyarısında bulundu.

"OPEC'İN PİYASA PAYI GERİLEYEBİLİR"

Bağımsız petrol piyasası analisti Gaurav Sharma da 2020'de ABD'den ek olarak günlük 1 milyon varil, Brezilya, Kanada, Norveç ve Guyana'dan ise ek olarak günlük 2,3 milyon varil petrol üretiminin gelmesinin beklendiğini dile getirdi.

OPEC'in yaptığı son kesintinin petrol fiyatlarını varil başına ocak ve şubat aylarında ancak 3-4 dolar artırabileceğini belirten Sharma, "OPEC dışı ülkelerden daha fazla petrol gelmeye başladığında petrol fiyatları yine düşüşe geçecektir." ifadesini kullandı.

Sharma, fiyatları yeniden yükseltmek için OPEC'in daha fazla üretim kesintisi yapabileceğini belirterek, "OPEC daha fazla üretim kesintisi yaparsa, örgütün küresel petrol piyasasındaki payı daha çok düşer." dedi.

OPEC dışı ülkelerden özellikle Rusya, Kazakistan ve Umman'ın pazar payını kaybetmekten çekindiğine işaret eden Sharma, 2020'de küresel petrol talebindeki artışın günlük 800 bin varilde kalabileceğini vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aralık ayı raporuna göre, 2020'de küresel petrol talebinin günlük 1,3 milyon varil artması, OPEC dışı ülkelerin petrol üretiminin ise günlük 2,12 milyon varil yükselmesi tahmin ediliyor.




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