Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, küresel petrol talebindeki artışın önceden de öngörüldüğü gibi yıl sonuna kadar günlük 0.98 milyon varilde kalmasını bekliyor.
OPEC: Küresel petrol talebi değişmedi
12.12.2019 10:02
Son güncelleme : 12.12.2019 10:37
DHA
Bu yıl için tahminler, petrol talebinin aylık olarak değişmeyerek günlük 1.82 varilde sabit kalacağı yönünde.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), kuruluşun üyesi olmayan petrol tedarikçilerinin 2019'da pazardaki büyüme beklentilerinin altında kaldığını belirtti. OPEC büyümenin zayıf olduğu ülkeleri ise şu şekilde sıraladı; Kanada, Brezilya, Norveç, Kazakistan, Çin ve Rusya.
2020 için beklentilerin değişmeyerek günlük 2.17 varilde kalacağı ama bağımsız ABD petrol şirketleri sebebiyle bazı durumların net olmadığı vurgulandı.
Ham petrol talebinin 2020'de ise önceki rapora göre değişmeyerek, günlük 1.08 varil artması bekleniyor.
OPEC'in verilerine göre, petrol kartelinin üretimi de Kasım ayında, Ekim ayına göre günde 193 bin varil düştü. OPEC'in son açıklanan üretim verilerine ilişkin raporuna göre, Ekvador, Kuveyt ve Libya'da en çok artış yönünde ve Suudi Arabistan, Angola, Irak ve İran'da da en çok düşüş yönünde olmak üzere, OPEC'in toplam üretimi Kasım ayında günde ortalama 29.55 milyon varil düzeyinde gerçekleşti.
10:22108.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 910,98
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
108.901
En Düşük
108.556
10:225,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0033
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8113
En Düşük
5,7976
10:226,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4798
En Düşük
6,4514
10:22275,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 275,06
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,69
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,64
|2.159.733
|% 10,81
|
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|
|MZHLD
|8,18
|3.329
|% 9,07
|
|UZERB
|2,90
|29.450
|% 9,02
|
|FORMT
|3,74
|90
|% -15,00
|
|OLMIP
|6,90
|113.553
|% -12,88
|
|DIRIT
|0,85
|18.606
|% -9,57
|
|AVGYO
|1,48
|10.416.487
|% -9,20
|
|SMART
|6,36
|1.429.232
|% -9,01
|
|PETKM
|3,63
|153.675.027
|% 1,11
|
|THYAO
|13,70
|105.393.166
|% 0,81
|
|ISFIN
|3,17
|39.604.301
|% 0,32
|
|ASELS
|19,30
|33.094.610
|% 0,89
|
|GARAN
|10,42
|27.728.765
|% 0,87
|
|PETKM
|3,63
|153.675.027
|% 1,11
|
|KARSN
|1,53
|23.533.772
|% -0,65
|
|ISFIN
|3,17
|39.604.301
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,51
|15.802.976
|% 2,03
|
|TSPOR
|2,37
|24.000.727
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6505
|7,6889
|% 0,18
|
|Frank
|5,8872
|5,9227
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5434
|1,5511
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,50
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,00
|64,00
|0,28
|