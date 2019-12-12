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OPEC: Küresel petrol talebi değişmedi

12.12.2019 10:02

Son güncelleme : 12.12.2019 10:37
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, küresel petrol talebindeki artışın önceden de öngörüldüğü gibi yıl sonuna kadar günlük 0.98 milyon varilde kalmasını bekliyor.



DHA

Bu yıl için tahminler, petrol talebinin aylık olarak değişmeyerek günlük 1.82 varilde sabit kalacağı yönünde.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), kuruluşun üyesi olmayan petrol tedarikçilerinin 2019'da pazardaki büyüme beklentilerinin altında kaldığını belirtti. OPEC büyümenin zayıf olduğu ülkeleri ise şu şekilde sıraladı; Kanada, Brezilya, Norveç, Kazakistan, Çin ve Rusya.

2020 için beklentilerin değişmeyerek günlük 2.17 varilde kalacağı ama bağımsız ABD petrol şirketleri sebebiyle bazı durumların net olmadığı vurgulandı.

Ham petrol talebinin 2020'de  ise önceki rapora göre değişmeyerek, günlük 1.08 varil artması bekleniyor.

OPEC'in verilerine göre, petrol kartelinin üretimi de Kasım ayında, Ekim ayına göre günde 193 bin varil düştü. OPEC'in son açıklanan üretim verilerine ilişkin raporuna göre, Ekvador, Kuveyt ve Libya'da en çok artış yönünde ve Suudi Arabistan, Angola, Irak ve İran'da da en çok düşüş yönünde olmak üzere, OPEC'in toplam üretimi Kasım ayında günde ortalama 29.55 milyon varil düzeyinde gerçekleşti.




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