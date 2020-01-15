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OPEC`in ham petrol üretimi aralıkta azaldı

15.01.2020 15:50

Son güncelleme : 15.01.2020 15:50
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün günlük ham petrol üretimi aralık ayında önceki aya göre 161 bin varil azalarak 29 milyon 440 bin varile geriledi.



AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019'un aralık ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 60 bin varil azalarak  yaklaşık 100 milyon 280 bin varile düştü.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 110 bin artışla  70 milyon 840 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi aralıkta önceki aya göre 161 bin  varil azalışla 29 milyon 440 bin varile düştü. OPEC'in toplam küresel petrol arzı  içindeki payı ise yüzde 29,4 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran  ülkeler sırasıyla Angola, Gabon ve Ekvador olarak belirlendi.

Angola'da günlük üretim 125 bin varil artışla 1 milyon 408 bin varile  yükseldi. Gabon'da günlük ham petrol üretimi 26 bin varil artışla 222 bin varile,  Ekvador'da ise 9 bin varil artışla 538 bin varile çıktı.

Aralıkta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş Suudi  Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşandı.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 111 bin varil düşüşle 9 milyon 762  bin varile, Irak'ta 76 bin varil düşüşle 4 milyon 565 bin varile, BAE'de ise 46  bin varil düşüşle 3 milyon 62 bin varile geriledi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Raporda 2020 yılı için küresel petrol talebi, günlük 100 milyon 980  bin varil olarak tahmin edildi.

OPEC ülkelerinin 2020'deki günlük ham petrol talebi ise 29 milyon 500  bin varil olarak öngörüldü.

Öte yandan, dünya genelinde petrol sondaj kulesi sayısı aralıkta bir  önceki aya göre 1 adet artış göstererek 2 bin 201'e yükseldi. Bu kulelerden  587'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.




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