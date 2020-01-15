OPEC`in ham petrol üretimi aralıkta azaldı













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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019'un aralık ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 60 bin varil azalarak yaklaşık 100 milyon 280 bin varile düştü.Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 110 bin artışla 70 milyon 840 bin varil oldu.OPEC'in günlük ham petrol üretimi aralıkta önceki aya göre 161 bin varil azalışla 29 milyon 440 bin varile düştü. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 29,4 olarak kayıtlara geçti.Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Angola, Gabon ve Ekvador olarak belirlendi.Angola'da günlük üretim 125 bin varil artışla 1 milyon 408 bin varile yükseldi. Gabon'da günlük ham petrol üretimi 26 bin varil artışla 222 bin varile, Ekvador'da ise 9 bin varil artışla 538 bin varile çıktı.Aralıkta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşandı.Suudi Arabistan'da günlük üretim 111 bin varil düşüşle 9 milyon 762 bin varile, Irak'ta 76 bin varil düşüşle 4 milyon 565 bin varile, BAE'de ise 46 bin varil düşüşle 3 milyon 62 bin varile geriledi.Raporda 2020 yılı için küresel petrol talebi, günlük 100 milyon 980 bin varil olarak tahmin edildi.OPEC ülkelerinin 2020'deki günlük ham petrol talebi ise 29 milyon 500 bin varil olarak öngörüldü.Öte yandan, dünya genelinde petrol sondaj kulesi sayısı aralıkta bir önceki aya göre 1 adet artış göstererek 2 bin 201'e yükseldi. Bu kulelerden 587'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.