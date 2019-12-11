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OPEC`in ham petrol üretimi azaldı

11.12.2019 16:55

Son güncelleme : 11.12.2019 16:55
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün günlük ham petrol üretimi kasım ayında önceki aya göre 193 bin varil azalarak 29 milyon 550 bin varile geriledi.



AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kasım ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 410 bin varil artarak yaklaşık  99 milyon 780 bin varile çıktı.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 610 bin varil artarak 70 milyon 220 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi kasımda önceki aya göre 193 bin varil azalışla 29 milyon 550 bin varile düştü. OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 29,6 oldu.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Ekvador, Kuveyt ve Libya olarak kayıtlara geçti.

Ekvador'da günlük üretim 73 bin varil artışla 530 bin varile yükseldi. Kuveyt'te günlük ham petrol üretimi 58 bin varil artışla 2 milyon 705 bin varile, Libya'da 23 bin varil artışla 1 milyon 188 bin varile çıktı.

Kasımda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş Suudi Arabistan, Angola ve Irak'ta yaşandı.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 151 bin varil düşüşle 9 milyon 850 bin varile, Angola'da 75 bin varil düşüşle 1 milyon 284 bin varile, Irak'ta ise 59 bin varil düşüşle 4 milyon 639 bin varile geriledi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Raporda küresel petrol talebi 2020 yılı için 100 milyon 880 bin varil olarak tahmin edildi.

OPEC ülkelerinin 2020'deki günlük ham petrol talebi ise 29 milyon 600 bin varil olarak öngörüldü.

Öte yandan, dünya genelinde kasımda 73 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 200 oldu. Bu kulelerden 575'i OPEC üyesi  ülkelerde bulunuyor.




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