OSB`ler için elektrik dağıtım bedelleri belirlendi













AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 174 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri yeniden belirlendi.Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.