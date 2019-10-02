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Otomobil satışları rekor düzeyde arttı

02.10.2019 13:05

Son güncelleme : 02.10.2019 13:05
Otomobil Distribütörleri Derneği`nin verilerine göre Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82,35 artışla 41.992 adet oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,67 arttı ve 35.308 adet oldu.



AA

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3 azalarak 281 bin 309 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı dokuz aylık döneminde 463 bin 456 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı dokuz ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 36.92 oranında azalarak 228 bin 628 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 47.84 azalarak 52 bin 681 adet oldu.

2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 41 bin 992 adet seviyesinde gerçekleşirken, 23 bin 28 adet olan 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar bu dönemde yüzde 82.35 oranında arttı.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35 bin 308 adet oldu. Eylül ayında hafif ticari araç pazarı da yüzde 23.03 arttı ve 6 bin 684 adet olarak gerçekleşti.




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