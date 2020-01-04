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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019`da daraldı

04.01.2020 14:15

Son güncelleme : 04.01.2020 14:15
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 daralarak 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti.



AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 gerileyerek 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazarda 2018 yılında 620 bin 937 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Geçen yıl bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 20,37 azalarak 387 bin 256, hafif ticari araç satışları yüzde 31,8 gerileyerek 91 bin 804 adet oldu.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI ARALIKTA YÜZDE 16 BÜYÜDÜ

Geçen yıl aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 16,46 büyümeyle 90 bin 500 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu pazar, 2018 aralık  ayında 77 bin 706 adetlik satış yapmıştı.

2019'un aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına  göre yüzde 16,41 artışla 70 bin 829, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,65'lik büyümeyle 19 bin 671 adet olarak gerçekleşti.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARININ PAYI YÜZDE 52,03’E GERİLEDİ

Geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 21,9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 34,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 18,6 azalış izlendi. 2019 yılında 222 adet  elektrikli ve 11 bin 974 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Aynı dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,07 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 155 bin 158  adetle sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 52,03’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,48’e ulaştı.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,8 pay ve 239 bin 254 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok  tercih edilen gövde tipi yüzde 49,9 pay ve 193 bin 82 adetle yine Sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72,66 pay ve 66 bin 704 adet ile Van ulaşırken, bunu yüzde 11,81 pay ve 10 bin 838 ile kamyonet, yüzde 7,85 pay ve 7 bin 203 ile minibüs ve yüzde 7,69 pay ve 7 bin 59 adetle pick-up takip etti.




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