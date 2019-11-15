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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

15.11.2019 11:53

Son güncelleme : 15.11.2019 11:53
Özel sektörün eylül sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 195 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül dönemine ait  özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, eylülde 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından  sağladığı uzun vadeli kredi borcu 14,2 milyar dolar azalarak 195,3 milyar dolara,  kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,5 milyar dolar gerileyerek  11,9 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları eylülde 2018  sonuna göre 8,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil  ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 242 milyon dolar artışla 28,7 milyar dolara  yükseldi.

Eylülde 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi  biçimindeki borçlanmaları 2,9 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 548 milyon  dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal  olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı,  tahvil stoku ise 458 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların eylülde 2018 sonuna göre kısa vadeli kredi biçimindeki  borçlanmaları 1,9 milyar dolar azalışla 7,5 milyar dolar oldu. Bu rakam finansal  olmayan kuruluşlarda ise 566 milyon dolar düşüşle 2,7 milyar dolar düzeyinde  kaydedildi.  

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 54,2 MİLYAR DOLAR 

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi  borcu açısından eylülde 2018 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan  borç 13,6 milyar dolar azalarak 132 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa  vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3,5  milyar dolar gerileyerek 11,4 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 195,3 milyar dolarlık uzun vadeli  kredi borcunun yüzde 60,9'u dolar, yüzde 33,5'i avro, yüzde 4'ü Türk lirası ve  yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 11,9 milyar  dolarlık kredi borcunun ise yüzde 52'si dolar, yüzde 28,9'u avro, yüzde 18,5'i  Türk lirası ve yüzde 0,6'sı diğer döviz cinsleri oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun  yüzde 46,5'i finansal kuruluşların, yüzde 53,5'i ise finansal olmayan  kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun  yüzde 73,8'i finansal kuruluşlar, yüzde 26,2'si ise finansal olmayan kuruluşlar  tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu  itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek  anapara geri ödemelerinin toplamı 54,2 milyar dolar oldu.




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