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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

16.12.2019 10:25

Son güncelleme : 16.12.2019 11:06
Özel sektörün ekim sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,4 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 193,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ekimde 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 16,3 milyar dolar azalarak 193,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 4 milyar dolar gerileyerek  11,4 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ekimde 2018  sonuna göre 9,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,4 milyar dolar azalışla 27,1 milyar dolara geriledi.

Ekimde 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 558 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 997 milyon dolar azaldı,  tahvil stoku ise 454 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların ekimde 2018 sonuna göre kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar azalışla 7,1 milyar dolar oldu. Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 625 milyon dolar düşüşle 2,7 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.  

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 51,8 MİLYAR DOLAR

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından ekimde 2018 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 14,6 milyar dolar azalarak 131 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 4,1  milyar dolar gerileyerek 10,9 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193,1 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,8'i dolar, yüzde 33,7'si avro, yüzde 3,9'u Türk lirası ve  yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 11,4 milyar  dolarlık kredi borcunun ise yüzde 52'si dolar, yüzde 29,1'i euro, yüzde 18,3'ü  Türk lirası ve yüzde 0,6'sı diğer döviz cinsleri oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45,5'i finansal kuruluşların, yüzde 54,5'i ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun  yüzde 73,4'ü finansal kuruluşlar, yüzde 26,6'sı ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 51,8 milyar dolar oldu.




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