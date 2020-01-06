Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın geleceğe yönelik para politikaları oluştururken ABD ve İran arasında yükselen son gerilimler ve Washington ile Pekin arasındaki ticaret gelişmeler de dahil olmak üzere küresel ekonomiye yönelik riskleri yakından takip edeceğini söyledi.
`Para politikalarında İran gerilimleri göz önüne alınacak`
06.01.2020 11:49
Son güncelleme : 06.01.2020 11:54
DHA
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ticari bankaların 'Yeni Yıl' toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD-Çin ticari gerilimleri ve jeopolitik riskler, gelecekte ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini öngöremeyeceğimiz bir noktaya geldi" dedi.
ABD ve İran arasındaki gerilimler, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın emriyle İran'ın önde gelen askeri yetkililerinden General Kasım Süleymani'yi öldürmesi ve Tahran'ın 2015 nükleer anlaşmasından çekileceği açıklaması ile Orta Doğu'daki ABD güçlerine saldırma tehdidiyle yükselmişti.
Bunun öncesinde Trump, Çin ile varılan ticaret anlaşmasının ilk kısmının 15 Ocak'ta Beyaz
Saray'da imzalanacağını ve anlaşmanın ikinci kısmına yönelik müzakerelerin kısa süre içinde başlayacağını duyurmuştu.
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