Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, merkez bankası likiditesi talebinin finansal krizden bu yana gözle görülür bir şekilde arttığını belirterek, parasal genişlemenin gerektiği kadar uygulanmaya devam edeceğini söyledi.
`Parasal genişleme devam edecek`
12.11.2019 13:05
Son güncelleme : 12.11.2019 13:05
DHA
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yönetim Konseyi, net alımları politika kararlarımızla uyuşan etkilerini sağlamlaştırmak için gerektiği kadar devam ettirmeye ve hedeflediğimiz düzeye yaklaştığımız enflasyon oranına bağlı olan ECB faizlerini yükseltmeden önce sonlandırmaya kararlı."
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch de, küresel ekonomideki yavaşlama karşısında daha destekleyici mali politika uygulanması çağrısı yapanlara katıldı.
Mersch yaptığı açıklamada, "Mali politika, yapısal reformlar ve ihtiyatlı tedbirler içeren daha iyi bir politika karışımı, ECB'nin hedeflerini daha hızlı ve daha az yan etki ile birlikte başarmasına yardım edebilir" diye konuştu.
Euro Bölgesi imalat sektöründe ısrarcı zayıflığın ekonominin diğer sektörlerini de etkilemesi riski bulunduğuna da işaret eden Mersch, "İmalat sektöründe zayıflık ne kadar uzun sürer ise, ekonominin diğer sektörlerinin bundan etkilenmesi riski o kadar büyük olur" diye konuştu.
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