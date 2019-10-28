ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 10 milyar dolar değerindeki Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi ihalesini Microsoft kazandı.
Pentagon`un 10 milyar dolarlık ihalesini Microsoft kazandı
28.10.2019 17:03
Son güncelleme : 28.10.2019 17:03
DHA
Pentagon’un bulut girişimi de olarak bilinen 10 milyar dolarlık ihale
kapsamında, ABD ordusunun savaş alanlarında veri ve buluta daha iyi erişim sağlaması amaçlanıyor.
ABD Savunma Bakanlığı Bilişim Kurulu Başkanı Dana Deasy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Savaş alanlarındaki askerlerimize sağladığımız modern teknik kapasitelerin hızını ve etkisini geliştirmeliyiz.”
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