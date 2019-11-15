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Perakende satış hacmi arttı

15.11.2019 10:34

Son güncelleme : 15.11.2019 10:34
Perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları  yüzde 0,7, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2 gerilerken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı  hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 4,4 artış olarak kayıtlara  geçti.

PERAKENDE CİRO

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende  ciro eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2  artış gösterirken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, eylülde yıllık bazda yüzde 11,2 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,3,  otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.




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