Perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 yükseldi.
Perakende satış hacmi yükseldi
14.01.2020 10:38
Son güncelleme : 14.01.2020 10:38
DHA
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8.0 yükseldi.
Perakende satış hacmi Kasımda aylık yüzde 1.7 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.7, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 0.6 yükseldi.
Cari fiyatlarla perakende ciro Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11.3 yükseldi.
Cari fiyatlarla perakende ciro Kasımda önceki aya göre yüzde 2.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.8 yükseldi.
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 120.249
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120.643
En Düşük
120.027
10:235,8953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 5,8740
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|Önceki Kapanış
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5,8953
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5283
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|: -0,08%
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|Açılış
|: 291,87
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|Önceki Kapanış
|: 292,09
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292,39
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|13,00
|616.060
|% 13,94
|
|RYSAS
|7,80
|17.096.483
|% 13,37
|
|ALKA
|6,35
|1.310.924
|% 12,59
|
|TKNSA
|6,03
|63.166.830
|% 12,08
|
|BNTAS
|2,85
|29.202.838
|% 11,76
|
|GLBMD
|2,22
|300.282
|% -14,94
|
|AKSUE
|13,81
|746.596
|% -8,42
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|SEKUR
|5,45
|172.222
|% -7,00
|
|TDGYO
|2,41
|46.353
|% -6,59
|
|THYAO
|14,90
|282.405.776
|% 0,40
|
|KRDMD
|3,03
|196.433.715
|% 2,02
|
|PETKM
|4,10
|128.886.213
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,58
|72.210.481
|% 0,00
|
|TKNSA
|6,03
|63.166.830
|% 12,08
|
|KRDMD
|3,03
|196.433.715
|% 2,02
|
|EKGYO
|1,58
|72.210.481
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|128.886.213
|% 0,24
|
|ALBRK
|1,73
|33.083.334
|% 0,58
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|THYAO
|14,90
|282.405.776
|% 0,40
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6163
|7,6545
|% 0,25
|
|Frank
|6,0408
|6,0772
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5647
|1,5726
|% 0,42
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.542
|1.542
|-6,65
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|Altın Gr.
|292
|292
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
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|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,03
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|B. Petrol
|64,22
|64,22
|0,02
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