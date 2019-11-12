Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,70 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatlarında son durum
12.11.2019 09:36
Son güncelleme : 12.11.2019 10:20
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Dün 63,01 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 62,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,09 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları
özellikle Suudi Arabistan kaynaklı arz fazlası nedeniyle düşük seyrine devam ediyor.
Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki anlaşmaya dair belirsizliklerin petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,48 ile 62,71 dolar
aralığının direnç, 62,30 ile 62,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|: 103.452
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En Yüksek
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En Yüksek
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|: 270,18
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270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,83
|483.500
|% 17,92
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|COSMO
|1,36
|1.549
|% 9,68
|
|TBORG
|9,80
|15.190
|% 6,99
|
|SELGD
|1,88
|23.688
|% 5,62
|
|KLNMA
|39,44
|811.991
|% -14,96
|
|AYEN
|2,50
|376.138
|% -6,37
|
|ULUUN
|3,09
|84.533
|% -4,92
|
|ASLAN
|29,04
|276.461
|% -4,72
|
|KUTPO
|5,35
|122.397
|% -4,12
|
|OZGYO
|1,16
|43.686.067
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|37.824.346
|% 0,00
|
|THYAO
|13,10
|11.126.485
|% 0,85
|
|PINSU
|1,84
|9.990.152
|% 0,00
|
|TUCLK
|2,95
|9.473.836
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,16
|43.686.067
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|37.824.346
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,15
|7.327.075
|% 0,00
|
|RHEAG
|0,81
|5.001.021
|% 0,00
|
|PINSU
|1,84
|9.990.152
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4072
|7,4444
|% 0,12
|
|Frank
|5,7850
|5,8199
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.450
|1.451
|-4,64
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,83
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,47
|62,47
|0,29
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