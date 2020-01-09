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Petrol fiyatlarında son durum

09.01.2020 09:51

Son güncelleme : 09.01.2020 09:51
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,59 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 71,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,81 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 65,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,76 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.

İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirten Trump, "İran büyük ihtimalle saldırı pozisyonundan çıkıyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ardından Orta Doğu'da son günlerde artan güvenlik endişelerinin yumuşadığına dikkati çeken uzmanlar, bölgeden küresel piyasalara yapılan ham petrol ihracatıyla ilgili risklerin azaldığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,97 ile 66,19 dolar aralığının direnç, 65,53 ile 65,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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