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Petrol fiyatlarında son durum

14.01.2020 09:41

Son güncelleme : 14.01.2020 09:41
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,36 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 65,27 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,25  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,17 artışla 64,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 58,12 dolardan alıcı buldu.

ABD ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Çin'den bu  etiketi kaldırırken, iki ülke arasındaki "Birinci Aşama" ticaret anlaşmasının bu  hafta imzalanması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu hafta sonu yaptığı açıklamada,  Çin'in ABD'den yılda 50 milyar dolarlık tarım ürünü ve gelecek iki yılda toplam  200 milyar dolarlık Amerikan menşeli mal satın almayı taahhüt ettiğini  belirtmişti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi arasındaki ticari  sorunların çözülmeye başlamasıyla bu yıl küresel petrol talebinin artması ve  bunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,40 ile 64,45 dolar aralığının direnç,  64,20 ile 64,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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