Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, petrol fiyatlarının mevcut düzeylerinin korunması için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyelerinin üretimdeki kısıtlamaya yönelik anlaşmanın tarihi dolduktan sonra yeni kısıtlamalar uygulaması gerekebileceğini söyledi.
`Petrol fiyatlarının korunması için kısıtlama gerekebilir`
25.12.2019 13:18
Son güncelleme : 25.12.2019 13:47
DHA
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, petrol fiyatları
varil başına 25-30 dolara düşse bile, Rusya'nın gelecek üç yılda bütçe zorunluluklarını karşılamak için yeterli petrol rezervinin bulunduğunu belirtti.
Siluanov, petrol fiyatlarının düşmesi durumunda, üç yıl sonunda Ulusal Servet Fonu'ndan döviz müdahalesi gerekebileceğinin altını çizdi ve "Bütçe politikamız, birikmiş rezervlerimizle bütün sorumluluklarımızı yerine getirmemizi ve mevcut risklerden üç yıl daha kaçınmamızı sağlıyor" dedi.
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