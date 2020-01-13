Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 65,33 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
13.01.2020 09:33
Son güncelleme : 13.01.2020 09:33
AA
Cuma günü 65,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 65,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,17 dolardan alıcı buldu.
İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrasında 71 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, gerilimin azalmasının ardından 65 dolar
seviyesine geriledi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 11 düşerek 659'a geriledi.
Uzmanlar, Orta Doğu’da ABD-İran arasında ciddi bir çatışma olasılığının azalmasıyla fiyatların gerilemeyi sürdürdüğünü kaydediyor.
Piyasalar, ABD'deki ticari stokların artması ve beklenen Çin-ABD anlaşmasının hala imzalanmamış olması nedenleriyle Brent tipi petrolü aşağı yönlü fiyatlamayı sürdürüyor.
Brent petrolde teknik olarak 65,15 ile 65,42 dolar aralığının direnç, 64,88 ile 64,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
0
En Düşük
0
18:055,8664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0105
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8582
18:056,5304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5160
|
6,5432
En Düşük
6,5237
18:05293,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,50
|Açılış
|: 293,35
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
293,26
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,00
|11.822.219
|% 0,00
|
|AEFES
|23,62
|24.032.148
|% 0,00
|
|ASELS
|22,70
|621.952.649
|% 0,00
|
|BFREN
|323,50
|13.925.239
|% 0,00
|
|BOSSA
|8,13
|4.910.202
|% 0,00
|
|AGYO
|2,00
|11.822.219
|% 0,00
|
|AEFES
|23,62
|24.032.148
|% 0,00
|
|ASELS
|22,70
|621.952.649
|% 0,00
|
|BFREN
|323,50
|13.925.239
|% 0,00
|
|BOSSA
|8,13
|4.910.202
|% 0,00
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% 0,00
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6258
|7,6640
|% -0,32
|
|Frank
|6,0118
|6,0480
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5605
|1,5683
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-5,52
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|13,00
|
|Tam
|1.947
|1.995
|8,08
|
|Yarım
|941
|965
|3,91
|
|Çeyrek
|472
|482
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58YUNSA
Yüzde 9.40 oranında artışla 11.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 106, 427 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 638, 26 artarak (% 0.57 ) 113, 148
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, EGCEY
-
17:56
EGCEY, YKBNK, VAKBN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
MTRYO, SANFM, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında