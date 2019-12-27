Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile diğer petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) uyguladığı üretim kısıntısının piyasaya yararlı olduğunu, ancak bu uygulamanın sonsuza kadar süremeyeceğini söyledi.
`Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek`
27.12.2019 11:45
Son güncelleme : 27.12.2019 11:45
DHA
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya'nın gelecekte bir noktada petrol üretimini artıracağını belirterek, petrol fiyatının da varil başına 30 doların altına düşmesini öngörmediğini vurguladı.
Rusya Enerji Bakanlığı, revize ettiği enerji stratejisi kapsamında petrol talebinin 2025'e kadar düşmesinin beklendiğini duyurmuştu.
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