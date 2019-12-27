`Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek`













DHA

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya'nın gelecekte bir noktada petrol üretimini artıracağını belirterek, petrol fiyatının da varil başına 30 doların altına düşmesini öngörmediğini vurguladı.Rusya Enerji Bakanlığı, revize ettiği enerji stratejisi kapsamında petrol talebinin 2025'e kadar düşmesinin beklendiğini duyurmuştu.