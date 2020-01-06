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`Petrol tedariki için S. Arabistan ile birlikte çalışacağız`

06.01.2020 14:05

Son güncelleme : 06.01.2020 14:05
Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al-Mazroui, petrol piyasalarındaki görülebilecek olası dengesizliğin önlenmesi ve küresel petrol piyasalarında mevcut tedarikin sürdürülmesi için Suudi Arabistan ile birlikte çalışacaklarını söyledi.



DHA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail al-Mazroui'nin açıklamaları, Orta Doğu'da ABD ve İran çatışması sebebiyle yükselen gerilimlerin ardından Birleşik Krallık ve Japonya'nın Basra Körfezi'ndeki ticari gemilerin korunması için ordularını görevlendirmeye hazır oldukları açıklaması sonrası yapıldı.

Bunun yanında, Saudi Aramco hisseleri Pazartesi günü yüzde 0.43 düşüşle 34.40 riyale (9.17 dolar) gerileyerek, Aralık ayındaki halka arzından bu yana görülen en düşük düzeyini gördü.

Gelişmelere paralel olarak petrol piyasalarında Brent ham petrolü varil başına yüzde 1.92 artışla 69.94 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.65 artışla 64.09 dolara yükseldi.




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