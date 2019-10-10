Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,49 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 58,49 dolar
10.10.2019 09:28
Son güncelleme : 10.10.2019 09:28
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Dün 59,63 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 58,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 58,49 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,41 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari
ham petrol stoklarının geçen hafta 2,9 milyon varil
(yüzde 0,7) artarak 425,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa
beklentisi stokların 1,4 milyon varil
artacağı yönündeydi.
Ayrıca, EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent tipi ham petrolün ortalama varil
fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil
fiyatının da 54,50 dolar
olacağı öngörülüyor.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde olumlu sonuç alınmasının zorlaştığına dikkati çeken uzmanlar, iki ülke arasında artan gerginliğin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebini de olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Bugün piyasada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün eylül ayı petrol raporu takip edilecek. Brent petrolde teknik olarak 58,39 ile 58,52 dolar
aralığının direnç, 58,26 ile 58,13 dolar
aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.