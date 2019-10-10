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Petrolün varili 58,49 dolar

10.10.2019 09:28

Son güncelleme : 10.10.2019 09:28
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,49 dolardan işlem görüyor.



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Dün 59,63 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,58  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,15 düşüşle 58,49 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 52,41 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 2,9 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 425,6 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil artacağı  yönündeydi.

Ayrıca, EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı  Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar olacağı  öngörülüyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi ABD ile Çin  arasındaki ticaret müzakerelerinde olumlu sonuç alınmasının zorlaştığına dikkati  çeken uzmanlar, iki ülke arasında artan gerginliğin küresel ekonomik büyüme ve  petrol talebini de olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Bugün piyasada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün eylül ayı petrol raporu takip edilecek. Brent petrolde teknik olarak 58,39 ile 58,52 dolar aralığının direnç,  58,26 ile 58,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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