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Piyasa hacmi 195 milyar dolara yaklaştı

03.01.2020 13:56

Son güncelleme : 03.01.2020 13:56
ABD`nin İran`a düzenlediği hava saldırısı sonrası Orta Doğu`da yükselen gerilimlere paralel olarak yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 76`sı yükseldi, piyasa hacmi 194 milyar 501 milyon dolarla 195 milyar dolara yaklaştı.



DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Bağdat Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Popüler Seferberlik Komitesi Komutanı Abu Mahdi al-Muhandis öldürüldü.

Söz konusu saldırı sonrası iki ülke arasındaki gerilimler, İran'ın intikam alacağı sözüyle tırmanırken, Washington'ın söz konusu saldırısına karşılık Tahran, özgürlük arayışında olan ülkelerle güçlerini birleştirerek ABD'nin yıkıcı bir intikam alınacağı uyarısını yaptı.

Söz konusu gerilimlerin artışa yol açtığı kripto para birimleri piyasalarında ayrıca, BitMEX'deki kısa pozisyonların likiditeyi artırmasının da etkili olduğu belirtildi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.49 artışla 7,338 dolara yükseldi ve 133 milyar 105 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.4'ünü oluşturdu.

Toplam 4,992 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 76'sı yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 301.46 ile 81'inci sıradaki BlockStamp öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 3.15 ile yalnızca Tezos düşerken, yüzde 5.32 ile de en çok Bitcoin Cash değer kazandı.

En büyük 100'deki görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.1 artışla 194 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 79 milyar 986 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.49

Ethereum yüzde 1.83

Ripple yüzde 0.32

Tether yüzde 0.86

Bitcoin Cash yüzde 5.32

Litecoin yüzde 0.59

EOS yüzde 0.83

Binance Coin yüzde 0.88

Bitcoin SV yüzde 3.37 artarken

Tezos yüzde 3.15 düştü.




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