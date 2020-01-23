GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasa hacmi 235 milyar dolar üzerinde tutunuyor

23.01.2020 11:29

Son güncelleme : 23.01.2020 11:29
Çin`de en az 17 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan corona virüs salgının yayılacağı endişeleri ve Facebook`un stablecoin projesinden ayrılan şirket sayısındaki artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 235 milyar 772 milyon dolarla 235 milyar doların üzerinde tutunuyor.



DHA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla oluşan endişeler, kripto para birimleri piyasalarına da olumsuz yansıdı.

Bunun yanında, Facebook'un kripto para hamlesi, duyurulmasının ardından küresel piyasalarda oldukça dikkat çekmişti. Buna rağmen, söz konusu stablecoine yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle, Libra'nın kontrolünü sağlayacak olan Libra Birliği'nden ayrılan şirket sayısı yükselmeye devam etti. Visa, Mastercard ve eBay gibi şirketlerin Libra Birliği'nden ayrıldıkları açıklamalarının ardından, Vodafone da projeden ayrılan sekizinci şirket oldu. Vodafone'un CoinDesk'e yaptığı açıklamada, şirketin kaynaklarını Libra yerine, Afganistan, Hindistan, Romanya ve bazı Afrika ülkelerinde denemeye sürdüğü kendi dijital ödeme platformu M-Pesa için kullanma kararı aldığı belirtildi.

Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası (BoE) da küresel merkez bankalarının dijital para birimlerine güvenmenin olası etkilerini inceleyeceği bir grubun parçası olarak, Birleşik Krallık'ın dijital bir para birimini ne şekilde finansal sistemine uygulayabileceğini değerlendirecek.

BoE, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İsveç Ulusal Bankası, Kanada Merkez Bankası, İsviçre Ulusal Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan yetkililer, merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital paranın (central bank digital currency / CBDC) olası etkilerini araştırmak için bir araya gelecek. Söz konusu toplantılar, BoE Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe ile ECB eski yönetim kurulu üyesi Benoit Cure başkanlığında yapılacak.

Geçen hafta Bitcoin SV'deki artışın ardından kripto para birimleri piyasalarının düzeltmeye girmesi ve söz konusu gelişmelerin ardından piyasada yeniden düşüş eğilimi etkili oldu. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.74 düşüşle 8 bin 586 dolara geriledi ve 156 milyar 73 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66'sını oluşturdu.

Toplam 5,059 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 19.97, yüzde 12.91, yüzde 7.17, yüzde 2.64, yüzde 2.36, yüzde 1.66, yüzde 1.55, yüzde 1.14 ve yüzde 0.20 ile sırasıyla yalnızca Swipe, Nervos Network, NEM, Tezos, Enjin Coin, RIF Token, V Systems, Yap Stone ve UNUS SED LEO yükselirken, 91 kripto para biriminde etkili olan düşüşe de yüzde 11.26 ile 59'uncu sıradaki Komodo öncülük etti. En büyük 10'dan da yüzde 10.28 ile en çok Bitcoin SV düştü.

Söz konusu görünüme paralel olarak geçen hafta 240 milyar dolar düzeylerini gören piyasa hacmi, son 24 saatte yüzde 2.55 düşüşle 235 milyar 772 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 86 milyar 443 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.74,

- Ethereum yüzde 2.60,

- Ripple yüzde 2.78,

- Bitcoin Cash yüzde 2.16,

- Bitcoin SV yüzde 10.28,

- Tether yüzde 0.09,

- Litecoin yüzde 2.58,

- EOS yüzde 2.28,

- Binance Coin yüzde 4.94,

- Stellar yüzde 3.47 düştü.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:13123.055
Değişim :  0,25% |  308,12
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.183 En Düşük
122.203
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 42,80 23.823.031 % 15,24  
PRKAB 3,79 16.854.977 % 14,85  
BURCE 9,19 10.550.406 % 12,76  
NATEN 18,35 59.950.027 % 12,71  
ERSU 3,64 12.912.093 % 12,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7481 7,7870 % -0,07  
Frank 6,0840 6,1206 % -0,13  
Riyal 1,5722 1,5801 % -0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.555 -4,53  
Altın Gr. 295 295 -1,47  
Cumhuriyet 1.963 1.993 6,00  
Tam 1.954 2.003 7,37  
Yarım 945 969 3,57  
Çeyrek 474 485 1,78  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 -0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 -0,04  
B. Petrol 62,38 62,38 -0,83  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru