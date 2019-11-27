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Piyasalar ABD`nin büyüme verisine odaklandı

27.11.2019 09:26

Son güncelleme : 27.11.2019 09:26
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin iyimserlikle pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD`de başta büyüme olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.



AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir anlaşmaya çok yakın  olduklarını açıklamasının ardından piyasalarda iyimserliğin devam ettiği  görülüyor. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını  gerçekleştirdi.

Analistler, Trump'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarındaki risk  iştahının devam ettiğini belirterek, bugün 3'üncü çeyrek GSYH başta olmak üzere  ABD'deki yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. ABD  ekonomisinin 3'üncü çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyümesinin beklendiğini ifade eden  analistler, yarın "Şükran Günü" tatiline girecek piyasalarda gelebilecek kar  satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının endekslerin yönü açısından önemli  olacağını vurguladı.

Avrupa tarafında, bugün Strazburg'da toplanacak olan Avrupa  Parlamentosu Genel Kurulu, gündemin odağında yer alıyor. Genel Kurul'da yeni  Avrupa Birliği Komisyonu oylanacak. Dün Almanya'da açıklanan tüketici güven  endeksindeki artışa karşın etkisini artıran kar satışları ile pay piyasalarının  yükseliş eğiliminin sınırlandığı görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, Almanya'da DAX  endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle  pozitif bir seyir izlenirken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 gerileyerek 1.458  dolara indi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün gün içinde kar satışları ile 105.000 puanın altını  gören BIST 100 endeksi, bu seviyede güçlenen alımlarla yükselişe geçti. BIST 100  endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 105.983 puandan  tamamlarken, yüzde 0,4 yükselişle 5,7623'ten kapanan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 5,7670 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt  dışında ise ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin gündemin odağında yer  aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin  destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, ekim ayı bekleyen konut satışları

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap raporu




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