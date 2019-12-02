GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar büyüme verisine odaklandı

02.12.2019 09:22

Son güncelleme : 02.12.2019 09:48
Küresel piyasalar, yeni haftanın ilk işlem gününde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerine odaklanırken, yurt içinde büyüme verisi takip edilecek.



AA

Küresel piyasalar, geçen hafta ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin beklentilerle genel olarak pozitif bir seyir izlerken bu hafta, başta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'nin kasım ayı istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan, bugün İngiltere'de başlayacak ve 4 Aralık'a kadar devam edecek NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber ve açıklamalar da takip edilecek.

Analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta açıklanacak verilerin 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed)  Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi faiz kararı beklentilerini değiştirebileceğini söyledi. Fed'in yılın son toplantısında politika faizini  yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tutmasının beklendiğini ifade eden analistler, cuma günü istihdam raporu ile açıklanacak tarım dışı istihdamın kasımda 188 bin artmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde resmi tatil dolayısıyla yarım gün işlem gerçekleştirilen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,40 ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, S&P 500 endeksi günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde tamamladı. Hafta boyunca pozitif görünümü koruyan ve  rekorlarına devam eden New York pay piyasası endeksleri, cuma günkü negatif seyre karşın haftalık kapanış rekorları kırdı.

Avrupa tarafında, 12 Aralık'taki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi bugün imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde yapacağı konuşma ve imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI 51,8 ile marttan bu yana en  yüksek seviyesine çıkarken, Japonya'da ise 48,9 oldu. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  0,1 yükseliş kaydetti.

Uluslararası piyasada, geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyre karşın yurt içinde görece pozitif bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, cuma günkü yüzde 0,21'lik değer kaybına karşın haftalık bazda yüzde 0,3 değer kazanarak yükselişini 4'üncü haftaya taşıdı ve 106.904 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise geçen hafta  5,7492’ye yükselmesi sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7520 seviyesinde yatay seyrediyor.

Bugün yurt içinde 3'üncü çeyrek GSYH ve imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200  seviyesinin direnç, 105.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi. Analistler, dolar/TL'de ise 5,7850'nin altında kalındığı sürece dar bant içindeki dalgalı  seyrin sürmesinin beklendiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 büyüme beklentilerinin  ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 3. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, kasım ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat sanayi endeksi

18.00 ABD, ekim ayı inşaat harcamaları




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.904
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  106.904  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 9,75 74.074.371 % 9,52  
HEKTS 7,30 30.509.524 % 7,34  
BIZIM 10,20 13.467.552 % 5,33  
DOGUB 1,85 8.505.139 % 0,00  
YATAS 6,09 34.295.927 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4009 7,4380 % -0,17  
Frank 5,7243 5,7588 % -0,03  
Riyal 1,5280 1,5357 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.459 1.460 -6,99  
Altın Gr. 270 270 -1,17  
Cumhuriyet 1.802 1.820 6,00  
Tam 1.788 1.833 5,72  
Yarım 864 887 2,77  
Çeyrek 434 443 1,38  
Gümüş.Ons 16,90 16,92 -0,11  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,02  
B. Petrol 61,30 61,30 0,81  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru