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Piyasalar Fed`e kilitlendi

10.12.2019 11:31

Son güncelleme : 10.12.2019 11:31
Bugün başlayacak ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi toplantısının yarın açıklanacak faiz kararında değişiklik beklenmezken, piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell`ın gelecek döneme ilişkin yapacağı açıklamalara odaklandı.



AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. Bankanın ne zamana kadar aksiyon almayıp beklemede kalacağı ise  piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Ekonomistler, Fed'in gelecek 1-2 yıl boyunca beklemede kalabileceğini ancak herhangi bir olumsuzluk olması durumunda ekonomiye gerekli desteği verme  konusunda açık kapı bırakabileceğini belirtti.

Bu yıl 3 kez faiz indirimine giden Fed, temmuz ayında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde yine 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayındaki toplantıda faiz artırımının uygun olacağı zamanların geleceğine işaret ederek, "Fed, şu an için faizleri artırmayı düşünmüyor." ifadesini kullanmıştı.

"FED, UZUN SÜRE BEKLEMEDE KALABİLİR"

Capital Economics Kıdemli Ekonomisti Michael Pearce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gevşek finansal koşulların ve iyileşen makroekonomik  göstergelerin bundan başka faiz indirimine ihtiyaç olmadığı anlamına geldiğini  söyledi.

Fed'in, enflasyonun beklenenden önce hedefe ulaşsa bile erkenden faiz artırımı gibi bir yanlışa düşmek istemediğini ifade eden Pearce, bankanın uzun  süre beklemede kalabileceği öngörüsünde bulundu.

Bankanın faiz indirimini bitirdiğini iddia eden Pearce, Fed'in en az  2021 yılı sonuna kadar faizleri yüzde 1,50-1,75 aralığında tutabileceğini  söyledi. Pearce, Fed'in, ekim ayı toplantısında da mevcut durumda kalmanın daha  uygun olabileceğini netleştirdiğini kaydetti.

Pearce, en son toplantıdan bu yana ekonomiye yönelik risklerin  azaldığını, ABD ekonomisinin resesyona düşme ihtimalinin yüzde 10 azaldığını  ancak ticaret görüşmelerinde durumun tekrar bozulması halinde ve tarifelerin  artırılması durumunda bu oranın tekrar yükselebileceğini kaydetti.

ABD ekonomisinin dönüm noktasına yakın olduğunu belirten Pearce,  gevşeyen finansal koşulların istikrarı besleyebileceğini ve büyümede artış  görülebileceğini söyledi.

Pearce, finansal piyasaların 2020'de bir faiz artırımı daha olmasını  fiyatladığını ancak Fed'in faiz indirimini tamamladığını aktardı.

"PARA POLİTİKASI ILIK SULARDA"

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner da Fed'in, yarınki  toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Bankanın iletişiminde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten  Weidensteiner, ekonominin beklendiği gibi ilerleme kaydettiğini söyledi. Weidensteiner, "Para politikası ılık sularda." ifadesini kullandı.

Ekim ayında gerçekleşen toplantıdan bu yana ekonomik ortamda herhangi  bir değişiklik olmadığını vurgulayan Weidensteiner, Fed'in projeksiyonlarında  herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını ancak bankanın ekonomiyi desteklemeye hala hazır olduğunu söyledi.




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