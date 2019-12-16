GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

16.12.2019 09:33

Son güncelleme : 16.12.2019 09:33
Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına varılması sonrası bugün dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri takip edilecek.



AA

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya ilişkin detaylar  ve gelecek açıklamalar gündemin odağında kalmaya devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri  izlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı  yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini  paylaştı.

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması sonrası Çin de ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde  5 ve 10 düzeyinde uygulanması planlanan ilave vergilerin askıya alındığını  duyurdu.

Analistler, ticaret müzakerelerinde ilk aşamanın piyasaların son bir aydır fiyatladığı şekilde sonuçlandığını belirterek, kısa vadede ABD'de Trump'ın  azil sürecinin haftanın öne çıkan gündem başlığı olacağını söyledi.

Başkan Trump’a yöneltilen suçlamaların komisyonda kabul edilmesi  sonrası bu hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanmasının beklendiğini ifade eden  analistler,  azil sürecinin, Temsilciler Meclisi’ndeki aşamanın tamamlanmasının  ardından, süreçte mahkeme vazifesi görerek son sözü söyleyecek olan Senato’ya  taşınacağını kaydetti.

Cuma günü, ABD borsalarında sınırlı yükselişler görülürken, dolar  endeksi düşüş eğilimini devam ettirdi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,01,  Nasdaq endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla  97,2 seviyesine geriledi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de genel seçimi açık farkla Boris Johnson  liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin kazanması sonrası 31 Ocak'ta Brexit'in  gerçekleşeceği beklentilerinin artması, sterlin ve avronun dolar karşısında  değerlenmesine, borsaların yükselmesine neden oldu. Sterlin/dolar paritesi, geçen  hafta bir önceki haftaya göre yüzde 1,6 değer kazanarak 1,3338'e yükseldi,  avro/dolar paritesi ise 1,11'in üzerine çıktı.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,10 artış kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşması sonrası, Asya  borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI  49,8 ile yatay seyrederken, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri  tahminlerin üzerinde arttı. Bu gelişmelere karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi  kapanışa yakın yatay bir seyir izlerken, Hong Kong'da yüzde 0,3'lük değer  kayıpları, Çin'de yüzde 0,2'lik kazançlar görülüyor.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde 112.000 sınırına kadar  yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir  kısmını geri verese de günü yüzde 0,33 artışla 110.477 puandan tamamladı. Cuma  günü yüzde 0,45 primle 5,8153'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası  piyasanın açılışında 5,8210 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik yurt dışında ise Avrupa ve  ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek,  ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin de gündemin odağında yer  aldığını bildirdi.

Bu hafta perşembe günü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz  kararları ve cuma günü ABD'nin büyüme verisinin, haftanın ekonomi gündeminde öne  çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200  seviyesinin direnç konumuna geldiğini, dolar/TL'de ise 5,8250 direncinin kısa  vadeli görünüm açısından önemli olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı iş gücü istatistikleri

11.30 Almanya, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

16.30 ABD, New York Fed aralık ayı imalat endeksi

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.477
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.477  
En Yüksek
111.910 En Düşük
110.018
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKME 3,05 3.874.156 % 0,00  
GUSGR 2,03 107.812.017 % 0,00  
KAREL 15,07 11.506.515 % 0,00  
ACSEL 6,21 3.005.654 % 0,00  
ALBRK 1,28 77.242.130 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7728 7,8118 % 0,51  
Frank 5,8985 5,9341 % 0,26  
Riyal 1,5483 1,5560 % 0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.477 0,42  
Altın Gr. 277 277 0,57  
Cumhuriyet 1.830 1.847 -2,00  
Tam 1.816 1.862 -1,13  
Yarım 878 901 -0,54  
Çeyrek 440 450 -0,27  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,10  
Gümüş Gr. 3,19 3,19 0,02  
B. Petrol 65,08 65,08 -0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru