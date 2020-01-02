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Piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

02.01.2020 09:24

Son güncelleme : 02.01.2020 09:24
Küresel piyasalarda, yeni yılın ilk işlem gününde, ABD ve Avrupa`da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri takip edilecek.



AA

Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin, aralıkta 51,8'den 51,5'e gerilemesine karşın genişlemeye işaret etmesinin ardından gözler, ABD ve Avrupa'da açıklanacak verilere çevrildi.

ABD'de 2019'un son işlem gününde pay piyasalarının yükseliş eğilimini  sürdürmesi dikkati çekti. Salı günü Dow Jones endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi  yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Böylece 2019'da rekor  üzerine rekor kıran New York borsası, yatırımcısına yıllık ortalama yüzde 28  getiri sağladı.

Avrupa tarafında ise 2019 genelinde yükseliş trendi içinde hareket  eden pay piyasaları, yılın son işlem günlerinde kar satışları ile geriledi. Salı  günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 ve  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 düşüş kaydetti. Avrupa borsalarında  yıllık getiriler 2019'da yüzde 20'leri aşarken, İngiltere'de ise Brexit  belirsizliklerinin etkisi ile borsanın benzerlerinden sınırlı da olsa negatif  ayrıştığı ve yılı yüzde 12 primle tamamladığı görüldü.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin beklentileri  karşılaması, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) zorunlu karşılıklarda indirime gitmesi  ve ABD ile ticaret anlaşmasının kısa süre içinde imzalanacağına ilişkin  iyimserlikle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.  Japonya'da ise devam eden resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem  gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, 2019'un son işlem gününde kar satışları ile yüzde 0,29  düşüş kaydeden BIST 100 endeksi, yıllık bazda ise yüzde 25,4 değer kazanarak yılı  114.425 puandan tamamladı. Salı günü yatay bir seyir izleyerek 5,9491'den kapanış  yapan dolar/TL ise yeni yılın ilk işlem gününe de sakin başladı. Dolar/TL,  bankalararası piyasanın açılışında 5,9490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde yarın açıklanacak aralık ayı ve 2019 yılı  enflasyon verileri öncesi bugün dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi PMI  verilerinin takip edileceğini belirterek, PBoC'nin ekonomiyi destekleyici  adımlarının yurt içi piyasalardaki iyimserliği de artırabileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 bandının direnç,  112.500'ün destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise  5,9300-5,9620 bandının ne yöne doğru kırılacağının kısa ve orta vadeli teknik  görünüm açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI




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