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Piyasalar İngiltere Merkez Bankası`na odaklandı

07.11.2019 09:19

Son güncelleme : 07.11.2019 09:19
Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden müzakerelerde anlaşmanın bu ay imzalanmayabileceği haberleri ile karışık bir görüntü ortaya koyarken, bugün İngiltere Merkez Bankası`nın kararları ve makro ekonomik veriler takip edilecek.



AA

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde bir anlaşmanın imzalanmasına yakın olunduğu açıklamaları hafta başından bu yana piyasalar üzerinde etkili olurken, dün akşam basında yer alan, anlaşmanın gelecek aya kalabileceği haberleri borsaların karışık bir görünüm sergilemesine neden oldu.

ABD'de tarihi zirvelerinde bulunan New York borsasında dün etkisini artıran kar satışları ile Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, Dow Jones  ve S&P 500 endeksi yatay seyretti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri  Endeksi ve perakende satışlar verilerinin beklentilerden iyi gelmesi sonrası  Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti.

Analistler, bugün BoE'nin faiz kararı ve Almanya'da sanayi üretimi  verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, BoE'nin faizlerde değişiklik yapmaması, gelecek dönem makro ekonomik tahminlerinde ise revizyona  gitmesinin beklendiğini bildirdi. BoE'nin politika faizi yüzde 0,75 seviyesinde  bulunuyor.

Asya tarafında, bugün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle sakin bir  seyir izlenirken, pay piyasalarında sınırlı düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2  değer kaybetti. Petrol fiyatları ise üreticilerin daha fazla kısıntıya karşı  oldukları yönündeki haberlerle dün başlayan düşüşünü bugün Asya piyasalarında da  devam ettiriyor.

Dün yüzde 1,7 değer kaybederek 62,22 dolara gerileyen Brent petrolün  varil fiyatı bugün 62 doların altını gördü.

Yurt içinde yükseliş eğilimini dün de sürdüren BIST 100 endeksi, günü  yüzde 0,62 artışla 101.144 puandan tamamladı. Dün 5,77'nin üzerini test etmesinin  ardından düşüşe geçen ve 5,7495'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası  piyasanın açılışında 5,7470 seviyesinde işlem görüyor.

Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik  ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle pay piyasalarının haftanın ilk üç gününde yükseldiğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde sırasıyla  102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı  Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ABD'nin Suriye Özel  Temsilcisi James Jeffrey'in de 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Erdoğan görüşme ile ilgili açıklamasında "Görüşmede terörle mücadele  ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda  atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili  ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına  inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt  dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra Almanya ve ABD'de yayımlanacak  verilerin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'nin 5,77'nin üzerinde kalıcılık  sağlayamaması durumunda tekrar 5,70'in altına gerilemesinin beklenebileceğini  dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.30 Türkiye, ekim ayı Hazine nakit dengesi




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