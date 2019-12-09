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Piyasalar merkez bankalarına odaklandı

09.12.2019 09:25

Son güncelleme : 09.12.2019 09:25
Küresel piyasalar geçen haftayı pozitif bir seyirle tamamlamasının ardından, bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye`deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.



AA

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam  ve ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentileri aşması sonrası pay  piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500  endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

Analistler, bu hafta Çarşamba günkü ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık  Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi. Fed'in, yılın son  toplantısında faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler,  ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin devam  ettiğini söyledi.

Çinli yetkililerin, ABD'den tarım ürünleri ithalatına uygulanan  tarifeden vazgeçmeyi planladığı yönündeki haberler, ABD Başkanı Donald Trump'ın  ticaret anlaşmasının 2020'deki seçimlerden sonraya kalabileceği yönündeki  söylemlerine karşın piyasalarda iyimserliğin sürmesini sağladı.

Trump'ın azil sürecinin de piyasaların gündemini meşgul ettiğini  söyleyen analistler, bu haftanın veri gündeminde ise  ABD'nin enflasyon ve  perakende satışlar ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını dile  getirdi.

Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da açıklanan sanayi üretimi  verisinin beklentinin çok altında kalmasına karşın, artan küresel risk iştahına  paralel Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  1,43 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 yükseliş kaydetti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 12 Aralık'ta Christine  Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği toplantının gündemin odağında yer  aldığını belirterek, faizlerde değişiklik beklenmediğini, Lagarde'ın  açıklamalarından gelecek sene para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını  ifade etti.

Bugün Japonya'da açıklanan Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin 3'üncü  çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak beklentileri aşması sonrası,  kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik  endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, geçen hafta genel olarak yükseliş eğiliminde hareket eden  BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,19, haftalık bazda ise yüzde 1,84 değer  kazandı. Endeks, 108.869 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık  kapanışını gerçekleştirirken, geçen haftayı 5,7771'den tamamlayan dolar/TL, bugün  bankalararası piyasanın açılışında 5,7790 seviyesinde işlem görüyor.

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra cari işlemler  dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini kaydeden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin  direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7850 bandının izlenmesi  gerektiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

12.30 Avro Bölgesi aralık ayı yatırımcı güven endeksi




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