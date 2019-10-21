GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı

21.10.2019 09:16

Son güncelleme : 21.10.2019 09:16
Küresel piyasalar Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları gündemin odağında yer alıyor.



AA

Küresel piyasalar, geçen hafta ABD'de açıklanan perakende satışlar verisindeki sert düşüş ve Çin'de 3’üncü çeyrek büyümesinin yüzde 6,0 ile 1992'den beri en düşük seviyeye gerilemesinin yanı sıra ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit belirsizliği ile karışık bir seyir  izledi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasının parlamentoda görüşülememesi nedeniyle yasa gereği AB'ye, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen bir mektup yazdı. AB Konseyi  Başkanı Donald Tusk yaptığı açıklamada, "Erteleme talebi ulaştı. Nasıl karşılık verileceği konusunda şimdi AB liderleriyle istişareye başlayacağım." ifadesini kullandı.

Johnson, AB ile vardığı anlaşmayı 31 Ekim'e kadar parlamentodan geçirmeyi başarırsa, yeni bir ertelemeye gerek kalmayacak. Ancak parlamentonun anlaşmaya onay vermemesi veya AB'nin erteleme talebini reddetmesi durumunda  İngiltere, ay sonunda AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak.

Bu gelişmelerle, geçen hafta yüzde 2,6 değer kazanan sterlin/dolar  paritesi, yeni haftaya yüzde 0,2 azalışla 1,29 seviyesinden başladı. Cuma günü  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Analistler, İspanya'nın Katalonya bölgesi, Hong Kong, Lübnan ve Şili  başta olmak birçok ülkedeki protesto eylemlerinin tedirginlikleri artırdığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin, zayıflamaya devam eden ekonomik aktiviteyle  birlikte piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

ABD tarafında, geçen hafta perakende satışlar ve sanayi üretimi  verilerinin beklentilerin altında kalması ve Çin ile yürütülen ticaret  müzakerelerine ilişkin endişeler, sterlindeki değer kazancına paralel gerileyen  dolar endeksinin düşüşünü destekledi. Dolar endeksi, geçen haftanın neredeyse  tamamında düşüş eğiliminde hareket ederek haftayı yüzde 1,04 azalışla 97,3  seviyesinden tamamladı.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,95, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerinin, eylülde ihracatın  düşüş eğilimini devam ettirdiğine işaret etmesine kaşın, kapanışa yakın Nikkei  225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3  geriledi.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan TCMB'nin  beklenti anketinde, enflasyon tahminlerindeki düşüş bu hafta gerçekleştirilecek  Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik faiz indirim beklentilerini artırdı.  Beklenti anketine göre 2019 enflasyon tahmini yüzde 12,69'a, 12 ay ve 24 ay  sonrası enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 11,19'dan yüzde 10,47'ye  geriledi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD ile varılan anlaşma sonrası ABD askerlerinin bölgeyi terk etmeye devam ettiklerini dile getiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bu gelişmelerle, BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 3,71 değer kazanarak  haftayı 98.415 puandan tamamlarken, yüzde 0,7 azalışla 5,7908'den kapanan  dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7920'den işlem görüyor.

Analistler, bu hafta, perşembe günü TCMB ve ECB'nin faiz kararı ile haftanın ikinci yarısında hareketlenecek veri takvimin takip edileceğini  belirterek, bugün ekonomik veri takviminin zayıf olduğunu ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği, ECB'nin ise faizlerde  değişikliğe gitmeyeceğinin tahmin edildiğini dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün destek  konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,77 desteğinin kırılması durumunda  düşüşün ivme kazanabileceğini ve 5,67'nin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi




BIST USD EURO ALTIN
18:0598.415
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  98.406  
Önceki Kapanış :  98.415  
En Yüksek
98.731 En Düşük
98.002
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru