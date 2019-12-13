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Piyasalar pozitif seyrediyor

13.12.2019 09:26

Son güncelleme : 13.12.2019 09:26
Küresel piyasalar, beklentiler doğrultusunda hareket eden merkez bankaları ve ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceği beklentileri ile yükseldi.



AA

ABD Merkez Bankasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda hareket etmesinin  ardından, ABD ile Çin arasında bu ay içinde bir anlaşma imzalanacağına yönelik  haberlerle dolar endeksindeki düşüş, pay piyasalarındaki alıcılı seyir devam  ediyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecinin tüm hızıyla devam  etmesine karşın ticaret gelişmelerine paralel artan risk iştahı ile S&P 500  endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazanarak tüm zamanların en  yüksek kapanış rekorlarını kırdı. Dow Jones endeksi de yüzde 0,79 artışla  tarihinin en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar endeksi, dün 96,59 ile yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesini  görmesinin ardından 96,8 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk  sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına  çoğunluğu sağladığının anlaşılmasının ardından sterlin/dolar paritesi, yüzde 2,25  değer kazanarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,3470'e çıktı.  Avro/dolar paritesi de yüzde 0,4 artışla 1,1170'ten işlem görüyor.

Analistler, seçim sonuçlarıyla, Boris Johnson'ın elinin çok  güçlendiğini ve iktidarın alacağı kararları parlamentonun engelleme olasılığının  yok denecek kadar azaldığını belirterek, halkın büyük bir kısmının Avrupa  Birliği'nden ayrılmak istediğini gösterdiğini ifade etti.

Dün Christina Lagarde başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda piyasa  beklentileri doğrultusunda, faizlerde ve para politikasında bir değişiklik  yapmayan ECB, Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye revize  etti.

Seçim sonuçları belli olmadan önce kapanan pay piyasalarında, ECB  kararı sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 0,79 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Dün akşam saatlerinde medyada yer alan ABD ile Çin arasındaki  anlaşmanın Trump'ın onayına sunulduğu yönündeki resmi olmayan haberlerin ilk  fiyatlamaları, paritelerin ardından Asya borsalarında görülüyor. Kapanışa yakın  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 değer kazanarak Ekim 2018'den bu yana en  yüksek seviyesine çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek  yüzde 12'ye çekmesi sonrası yükseliş eğilimi güçlenen BIST 100 endeksi, günü  yüzde 2,03 artışla 110.115 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 azalışla 5,7893'ten  kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7790 seviyesinde  işlem görüyor.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve İngiltere'de siyasi  belirsizliğin ortadan kalkması ile küresel piyasalarda artan risk iştahının pay  piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD Senatosu'nda kabul edilen  Ermeni karar tasarısı sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin  gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

Dün akşam, ABD'de Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve  Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarıya  ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan  senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı. Senatonun bu konudaki görüşünü  yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir  bağlayıcılığı bulunmuyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD  Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih  bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Senatonun bu kararı, tarihin nasıl  siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de  perakende satışlar verilerinin de takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de  5,76-5,81 bandının öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre  yüzde 4,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim  endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi endeksi

16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar




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