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Piyasalar TCMB`nin faiz kararına odaklandı

12.12.2019 09:29

Son güncelleme : 12.12.2019 09:33
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası`nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından bugünkü Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın faiz kararı takip edilecek.



AA

Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde  1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın oy birliği ile alındığı belirtilen  açıklamada, iş gücü piyasasının güçlü kaldığı ve mevcut faiz oranlarının ekonomik  büyümeyi destelemek için uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, küresel gelişmeler ve enflasyonun izleneceği kaydedilerek,  ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldı.

Ortalama faiz beklentisinin 2019 ve 2020 için yüzde 1,9'dan yüzde  1,6'ya, 2021 için ise yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildiği karar metninde, küresel  ticaret risklerine ilişkin önceki metinlerde yapılan vurgunun hafifletilmesi  dikkati çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell ise gerçekleştirdiği basın toplantısında,  mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirterek, repo  operasyonlarına devam edeceklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından New York borsasında alıcılı bir seyir  izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Dolar endeksi ise yaklaşık 5 ayın en düşük  seviyesi olan 97'ye geriledi.

Analistler, Fed'in karar metni ve beklentilerine göre üyelerin, 2020  sonuna kadar faizlerde bir değişiklik planlamadıklarının dikkati çektiğini  belirterek, piyasa fiyatlamalarının ise 2020'de 25 baz puanlık bir faiz indirim  olabileceği yönünde olduğunu söyledi.

Avrupa tarafında, bugün ECB toplantısı ve İngiltere'deki genel seçim,  gündemin odağında bulunuyor.

ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden  analistler, yeni başkan Christine Lagarde'ın sergileyeceği iletişimin takip  edileceğini bildirdi.

İngiltere'de bugün gerçekleştirilecek erken genel seçime ilişkin  anketler iktidardaki Muhafazakar Parti'nin kazanacağına işaret etse de seçim  sonrası parlamentoda oluşacak milletvekili sayılarının, devam eden Brexit  sürecine ilişkin beklentiler açısından önemli olacağı vurgulanıyor.

Dün Fed kararı sonrası yükselişe geçen avro/dolar paritesi, yüzde 0,4  artışla 1,1150 sınırına çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC  40 endeksi yüzde 0,22 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisindeki  sert düşüşe karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay  bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde, bugünkü TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi  pay piyasaları ve döviz kurlarında dün sakin bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi,  dün yüzde 0,08 azalışla 107.922 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde  0,1 azalışla 5,7997'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın  açılışında 5,8050 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan  tedirginliklerin, yurt içi piyasalardaki pozitif seyri sınırladığını belirtti.

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan  S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını  kabul etti. Tasarının, oylanmak üzere bugün Senato Genel Kurulu'na götürülmesi  bekleniyor. Senato Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi halinde Senato ile  Temsilciler Meclisi'ndeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı  için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek  bir metin haline getirilmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler,  TCMB'nin faiz kararı ile makroekonomik veri akışının yatırımcıların odağında  bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin  destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu, dolar/TL'de ise 5,8180  seviyesinin önemli direnç olarak dikkati çektiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin  politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12,50'ye çekmesini bekliyor. Ankete  katılan bütün ekonomistler, politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin  indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı. 24  Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00  düzeyine çekilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.45 Euro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 ABD, kasım ayı üretici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları




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