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Piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı

10.10.2019 09:21

Son güncelleme : 10.10.2019 09:21
Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington`da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.



AA

ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması  beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, dün pay piyasalarının genel  olarak pozitif bir seyir izlemesini sağladı.

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine  getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde  görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği  beklentilerinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Çinli teknoloji devi Huawei firmasına ilişkin yaptırımların  gevşetilebileceği haberlerinin de gündeme geldiğini anımsatan analistler, konuyla  ilgili gelişmelerin bugün ve yarın piyasalarda sert dalgalanmalara neden  olabileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarında,  ticaret politikası belirsizliğine atıfta bulunularak ekonomide aşağı yönlü  risklerin arttığı vurgulandı. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,70,  S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükseliş kaydetti.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Brexit  kördüğümü ve siyasal belirsizlikler devam etse de artan küresel risk iştahı ve  etkisini artıran tepki alımlarıyla Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,04, Fransa'da  CAC 40 endeksi yüzde 0,78 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer  kazandı.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle bugün alış ağırlıklı bir  seyir izleyen Asya piyasalarında, yuanın dolar karşısında değer kazanması dikkati  çekti. Çin’deki bir haftayı aşan resmi tatil arasına 7,1484 seviyesinden giren  dolar/yuan paritesi bugün 7,10 sınırına kadar geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da  Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer  kazandı.

Yurt içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna  gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki  yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada,  Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara  harekatına başladığı ifade edildi.

Analistler, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Barış Pınarı  Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü  üzerinde etkili olduğunu belirterek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç  siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği  artırdığını söyledi.

Dün etkisini artıran satışlarla yüzde 2,17 değer kaybeden BIST 100  endeksi, günü, 6 Eylül'den bu yana ilk kez 100.000 puanın altında tamamladı.  Dolar/TL ise dün yüzde 0,7 artışla 5,8708'den kapanması sonrası bugün  bankalararası piyasanın açılışında 5,8770 seviyesinde işlem görüyor.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın  arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu  aktaran analistler, bu etkisini kısa süreli olmasının beklendiğini, enflasyon ve  cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin  fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme geleceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 98.500 ve 97.200  seviyelerinin destek konumunda olduğuna değinerek, dolar/TL'de ise 5,89 ve 5,92  dirençlerinin takip edileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları




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