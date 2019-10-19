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Piyasanın önündeki bariyerler kalkıyor

19.10.2019 11:28

Son güncelleme : 19.10.2019 11:28
Suriye konusunda, ABD ile varılan anlaşma ile Türk lirası varlıklarının değerlenmesi önündeki en önemli bariyerlerden biri aşılırken, küresel risklerden oluşan engeller konusunda da iyimserlik arttı.



AA

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda elde ettiği başarı ile azalan  jeopolitik risklerin yanı sıra küresel tarafta ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin artan iyimserlik, Türk lirası varlıkların değerlenme süreci önündeki  bariyerlerin ortadan kalktığına işaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın jeopolitik risk algısını, ABD'den gelen  açıklamaların da tedirginlikleri artırması ile Türk lirası varlıkları üzerinde oluşan baskı haftanın son işlem gününe kadar etkili olmuştu.

Bu hafta 93.000 puan sınırına kadar gerilerek 4 ayın en düşük  seviyesini gören BIST 100 endeksi, Türk lirası varlıkların üzerinde baskıya neden  olan bariyerlerin ortadan kalkması ya da hafiflemesi ile yükselişe geçerek  haftayı 98.415,34 puandan tamamladı.

ABD ile Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmaya varması ve ABD Başkanı  Donald Trump'ın yaptırımların kaldırılacağını söylemesi ile Türk lirası diğer  para birimleri karşısında değerlenirken, BIST 100 endeksi de hafta içinde gördüğü  en düşük seviyeye göre yaklaşık 5383,42 puan yükseldi. Dolar/TL hafta içinde 5,94  sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek, yurt içi piyasalarda haftayı  5,7890 seviyesinden tamamladı.

Analistler, azalan jeopolitik risk algısının yanı sıra yurt dışında da  piyasaların önündeki engellere ilişkin olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek,  ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine  ilişkin iyimserlik ve Brexit gelişmelerinin bu konuda öne çıkan başlıklar  olduğunu bildirdi.

BREXİT KÖRDÜĞÜMÜNDE RİSKLER DEVAM ETSE DE ÇÖZÜME YAKLAŞILDI

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin, İngiltere ile AB arasında  varılan yeni Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından gözlerin İngiltere  Parlamentosu'na çevrildiğini aktaran analistler, İngiltere Başbakanı Boris  Johnson'ın, parlamentoda yeterli desteği bulamama riskinin devam ettiğini ancak  iyimserliğin arttığını söyledi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti,  iktidara dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve İskoç Ulusal  Partisi (SNP), anlaşmaya oy vermeyeceklerini duyurdu.

650 sandalyeli Avam Kamarası'nda, son aylarda Muhafazakar Parti'deki  ihraçlar ve istifalarla parlamenter sayısı 278'e kadar gerileyen Johnson  hükümetinin, anlaşmayı geçirmek için bağımsız milletvekillerinin yanı sıra ya  DUP'un 10 üyesi ya da muhalefet partilerinin bazı üyelerinin desteğini alması  gerekiyor.

Bu gelişmelerle sterlin/dolar paritesinde iyimserliğin fiyatlandığı  görülüyor. Bu hafta, 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,30'a kadar çıkan parite,  1,29 seviyesinde dengelendi.

SON VERİLER DE TİCARET MÜZAKERELERİNE İLİŞKİN İYİMSERLİĞİ ARTIRDI

Çin'de 3'üncü çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın, yıllık yüzde 6  artış ile beklentilerin altında kalması ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Çin'e  ilişkin 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'e düşürmesi, ABD ile yürüttüğü  ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin artan endişelerin, Çin'in  ticaret müzakerelerinde daha yapıcı olmasını sağlayabileceğine değinerek, küresel  ekonomideki yavaşlama beklentilerinin ise, merkez bankalarının genişlemeci  adımlarına devam edeceği öngörüleri ile dengelendiğini bildirdi.

Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa  Merkez Bankası (ECB), sonraki hafta ise ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez  Bankası toplantıları takip edileceğini kaydeden analistler, Fed'in 29-30  Ekim'deki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmasına kesin  gözüyle bakıldığını ifade etti.

Analistler, Fed'in aylık 60 milyar dolarlık Hazine bonosu alımına da  başladığını anımsatarak, temmuz ve eylül ayı toplantılarında 25 baz puanlık faiz  indirimleri yapılarak politika faizinin yüzde 1,75-2,00 bandına çekildiğini  söyledi.

TCMB'NİN FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

TCMB'nin 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu  toplantısında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. TCMB, temmuzda 425 baz  puan ve eylülde 325 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde  16,50'ye çekmişti.

Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi ise artan  iyimserlikle haftanın son işlem gününde yüzde 14,3'e kadar geriledi.

Küresel piyasalarda, para politikalarındaki faiz indirimleri ve tahvil  alımı adımlarının, mali politikalardaki gevşeme ile destekleneceği  beklentilerinin artmaya devam ettiğini dile getiren analistler, bu öngörülerin,  pay piyasalarının yükseliş trendindeki en önemli yakıtı olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.800 seviyesinden  başlayıp 93.000 seviyesinde sonlanan düşüş trendinin ardından oluşan pozitif  iklimle, ilk etapta 101.000 ve 103.000 seviyelerinin, sonrasında da güçlü direnç  konumuna gelen 106.000 seviyesinin gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Dolar/TL'de ise teknik açıdan kritik önemde olan 5,92 direncinin  üzerinde kalıcı olunmamasıyla birlikte tekrar düşüş eğiliminin başladığını  belirten analistler, geri çekilmenin 5,72 ve 5,67 desteklerine doğru devam  edebileceğini tahmin etti.




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