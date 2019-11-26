Powell`dan faiz indirimi açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in bu yıl faiz indirimlerini yaptığını çünkü, Fed yetkililerinin ekonominin geçen yıl faizleri artırırken öngörülen kadar güçlü olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.
Yapılan faiz indirimleri sonrasında para
politikasının güçlü bir istihdam piyasasını ve yüzde 2 enflasyon hedefine kararlı şekilde dönüşü desteklemek için iyi konumlandığını belirten Powell, "Eğer görünüm kayda değer şekilde değişir ise, politika da aynı şekilde değişir" diye konuştu.
Powell, bu yıl ekonomik görünümün olumlu olmaya devam ettiğini ve bunda büyük ölçüde Fed'in politika duruşunu çabuk şekilde ayarlamasının etkili olduğunu vurguladı.