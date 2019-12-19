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PSA ve FCA birleşme anlaşmasını imzaladı

19.12.2019 16:42

Son güncelleme : 19.12.2019 16:45
Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) ve Peugeot SA (Groupe PSA), hacim olarak dünyanın en büyük dördüncü ve gelir bakımından dünyanın en büyük üçüncü OEM üreticisini oluşturmak üzere yüzde 50-50 ortaklı birleşme anlaşması imzaladı.



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Groupe PSA ve FCA'dan yapılan açıklamaya göre, birleşme; yönetim,  kabiliyet, kaynaklar ve yüksek adetli üretimin sağlamış olduğu avantajla birlikte  yeni sürdürülebilir ulaşım çağının sunduğu fırsatları değerlendirerek endüstri  lideri olacak.

Yeni oluşum birleştirilmiş finansal güçleri ve üstün yönleriyle  yenilikçi, temiz ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirecek, üretecek ve  satışa sunacak. Birleşme, aynı zamanda ölçek ekonomisinin ve iki şirketin güçlü  yönlerinin birleşmesinin sağlamış olduğu verimlilik sayesinde müşterilerine  sınıfının en iyi ürünlerini, teknolojilerini ve hizmetlerini sunacak, talebin  yüksek olduğu sektörde daha hızlı bir şekilde cevap verebilecek.

2018 toplam sonuçlarıyla yapılan hesaplara göre, yeni oluşum; yılda  8,7 milyon araç satacak, yaklaşık 170 milyar avro gelir elde edecek, 11 milyar  avronun üzerinde faaliyet karına ve yüzde 6,6'lık faaliyet kar marjına sahip  olacak.

Birleşme ile yaklaşık 3,7 milyar avro yıllık işletme sinerjisinin  oluşması tahmin edilirken, birleşme sonucunda herhangi bir tesis kapanışı  beklenmiyor ve sinerjinin ilk yıldan itibaren pozitif net nakit akışı yaratacağı  düşünülüyor. Birleşmeden doğan şirketin güçlü bilanço yapısı ve yüksek likidite  seviyesinin finansal esnekliğini ve yatırım kredibilitesini artırması bekleniyor.

GENİŞ BİR COĞRAFYAYA HİTAP EDECEK

Birleşme; lüks, premium ve temel tüketim olmak üzere binek  otomobillerden SUV'lara, kamyon ve hafif ticari araçlara kadar tüm önemli  segmentleri kapsayan zengin bir marka portföyüne ve ürün çeşitliliği ile geniş  bir coğrafyaya hitap edecek. Bunu, FCA'nın Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki  gücü ve Groupe PSA'nın Avrupa'daki sağlam konumu destekleyecek.

2018 yılı verilerine göre, yeni grup, gelir bakımından Avrupa'da yüzde  46 ve Kuzey Amerika'da yüzde 43 olmak üzere geniş bir coğrafyayı dengeli bir oran  ile kapsayacak. Birleşme, diğer bölgelerdeki stratejiyi yeniden şekillendirme  fırsatı da sağlayacak.

Yeni araç platformlarına, motor ailelerine ve yeni teknolojilere  yapılan yatırımlar optimize edilirken, oluşan ölçek ekonomisi birleşmenin satın  alma performansını artıracak ve paydaşlar için katma değer yaratacak. Toplam  üretim hacminin 3'te 2'sinden fazlası iki platform ile üretilecek. Yılda yaklaşık  3 milyon araç küçük sınıf ve kompakt/orta sınıf platformları üzerine yükselecek.

JOHN ELKANN, GRUP BAŞKANI VE CARLOS TAVARES, GRUP CEO'SU OLACAK

Birleşmenin yönetim yapısı, katkıda bulunan hissedarlar arasında  dengelenmiş ve yöneticilerin çoğunluğu bağımsız olacak. Kurul 11 üyeden oluşacak.  5 Kurul üyesi FCA (Başkan olarak John Elkann dahil) ve 5 kurul üyesi Groupe PSA  (kıdemli bağımsız direktör ve başkan yardımcısı dahil) tarafından oluşacak.  Carlos Tavares, 5 yıllık ilk dönem için üst yönetici (CEO) olacak ve aynı zamanda  yönetim kurulu üyesi olacak.

İki yönetim ekibi, başarılı geri dönüşler ve OEM kombinasyonları da  dahil olmak üzere bilgi paylaşımında bulunarak birbiriyle uyum içinde  çalışacak.

Yeni grubun Hollanda merkezli ana şirketi, Euronext (Paris), İtalya  Borsası (Milan) ve New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olacak ve Fransa,  İtalya ve ABD'deki güçlü varlığından faydalanacak.

Birleşmenin, her iki şirketin de sahiplerinin olağanüstü genel kurul  toplantılarında onayı ve diğer düzenleyici şartların yerine getirilmesi de dahil  olmak üzere, 12-15 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

"BİRLEŞMEMİZ, MÜŞTERİLERİMİZE ÖNEMLİ AVANTAJLARI BERABERİNDE GETİRİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Başkan ve Yönetim Kurulu  Başkanı Carlos Tavares, "Birleşmemiz, temiz, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım  dünyasına geçiş konusunda önemli kazanımlar sağlarken, müşterilerimize dünya  standartlarında ürünler, teknoloji ve hizmetler sunma noktasında önemli  avantajları beraberinde getiriyor. Muazzam yetenekleri ve iş birlikçi  yaklaşımlarıyla ekiplerimizin maksimum performans sağlayacağına inanıyorum."  ifadelerini kullandı.

FCA CEO'su Mike Manley de "Bu, inanılmaz markalara ve son derece  deneyimli ve özel bir iş gücüne sahip iki şirketin birleşmesi... Her ikisi de çok  zor dönemler yaşadı ve çevik, akıllı, güçlü rakipler olarak varlığını sürdürmeye  devam etti. Çalışanlarımız aynı ortak değerlere sahip, zorlukları fırsat olarak  görürken, bunu yaptığımız işte bizi daha ileriye götürmenin bir yolu olarak  değerlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.




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