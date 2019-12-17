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QNB Finansbank sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı

17.12.2019 09:28

Son güncelleme : 17.12.2019 09:28
QNB Finansbank, 456,8 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.



QNB Finansbank, 16 Aralık 2019 tarihinde 19 ülkeden, 34 uluslararası bankanın katılımı ile toplam 456,8 milyon ABD Dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

QNB Finansbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi iki vadeden oluşuyor. 58.5 milyon ABD Doları ve 183.7 milyon Euro tutarındaki fonlama 367 gün vadeli, 150 milyon ABD Doları ve 40 milyon Euro tutarındaki fonlama ise 3 yıl + 1 iş günü vadeli olarak gerçekleşti.




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