QNB Finansbank, 456,8 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
QNB Finansbank sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı
17.12.2019 09:28
Son güncelleme : 17.12.2019 09:28
QNB Finansbank, 16 Aralık 2019 tarihinde 19 ülkeden, 34 uluslararası bankanın katılımı ile toplam 456,8 milyon ABD Dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
QNB Finansbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi iki vadeden oluşuyor. 58.5 milyon ABD Doları
ve 183.7 milyon Euro
tutarındaki fonlama 367 gün vadeli, 150 milyon ABD Doları ve 40 milyon Euro tutarındaki fonlama ise 3 yıl + 1 iş günü vadeli olarak gerçekleşti.
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0057
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8553
En Düşük
5,8454
18:056,5266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5284
En Düşük
6,5146
18:05278,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,45
|Açılış
|: 278,10
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,12
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7539
|7,7928
|% -0,35
|
|Frank
|5,9296
|5,9653
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5554
|1,5632
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|1,00
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|0,00
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,08
|