Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi













AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artışla 76,90'a çıktı. Endeks, eylül ayında 76,81 düzeyinde bulunuyordu.Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde bir önceki aya göre 0,21 puan gerileyerek 81,53'ten 81,32'ye düştü.Türk lirasının değeri, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,89 puan, Yİ-ÜFE bazında 4,25 puan arttı.