Reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde TÜFE bazında 0,09 puan artarak 76,90`a çıktı.
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
05.11.2019 15:09
Son güncelleme : 05.11.2019 15:09
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artışla 76,90'a çıktı. Endeks, eylül ayında 76,81 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde bir önceki aya göre 0,21 puan gerileyerek 81,53'ten 81,32'ye düştü.
Türk lirasının değeri, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,89 puan, Yİ-ÜFE bazında 4,25 puan arttı.
14:53100.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 348,38
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
14:535,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 5,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
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5,7527
En Düşük
5,7179
14:536,3867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
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6,4008
En Düşük
6,3662
14:53277,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 277,99
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,09
|159.153.312
|% 16,76
|
|HATEK
|5,80
|31.624.417
|% 15,08
|
|QNBFL
|35,62
|6.003.128
|% 13,30
|
|BOYP
|15,94
|3.810.163
|% 10,01
|
|SANKO
|4,49
|18.064.460
|% 7,93
|
|TKURU
|8,63
|224.389
|% -9,92
|
|DOKTA
|33,00
|202.328
|% -9,59
|
|EGCYO
|0,13
|4.349
|% -7,14
|
|BMELK
|1,58
|138.288
|% -7,06
|
|DENIZ
|21,50
|3.572.884
|% -6,52
|
|THYAO
|11,89
|522.902.842
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,24
|258.060.623
|% -0,44
|
|EREGL
|6,84
|202.780.775
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|174.542.834
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,70
|167.435.206
|% 6,92
|
|KRDMD
|2,24
|258.060.623
|% -0,44
|
|GSRAY
|1,70
|167.435.206
|% 6,92
|
|BJKAS
|2,09
|159.153.312
|% 16,76
|
|TSPOR
|1,41
|72.399.141
|% 4,44
|
|PETKM
|3,53
|165.102.753
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3970
|7,4341
|% 0,38
|
|Frank
|5,7770
|5,8118
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-5,71
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|2,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|3,11
|
|Yarım
|885
|908
|1,50
|
|Çeyrek
|444
|454
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
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|B. Petrol
|62,75
|62,75
|0,61
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