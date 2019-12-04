Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi













AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,41 puan artışla 77,35'e çıktı. Endeks, ekim ayında 76,94 düzeyinde bulunuyordu.Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, kasımda bir önceki aya göre 0,07 puan artarak 81,75'ten 81,82'ye yükseldi.Türk lirasının değeri, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,6 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 1,04 puan azaldı.