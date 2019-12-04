Reel efektif döviz kuru endeksi, kasımda TÜFE bazında 0,41 puan artarak 77,35`e yükseldi.
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
04.12.2019 14:57
Son güncelleme : 04.12.2019 14:57
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,41 puan artışla 77,35'e çıktı. Endeks, ekim ayında 76,94 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, kasımda bir önceki aya göre 0,07 puan artarak 81,75'ten 81,82'ye yükseldi.
Türk lirasının değeri, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,6 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 1,04 puan azaldı.
14:41107.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 534,82
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
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107.751
En Düşük
106.702
14:415,7435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
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5,7530
En Düşük
5,7362
14:416,3578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
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6,3781
En Düşük
6,3563
14:41272,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 272,63
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.856.054
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|697.560
|% 20,00
|
|RYSAS
|2,57
|34.521.306
|% 18,98
|
|YKSLN
|6,35
|198.776.368
|% 17,59
|
|DERAS
|3,86
|84.522.274
|% 16,27
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,02
|26.114.988
|% -6,05
|
|VAKFN
|2,09
|39.866.871
|% -5,86
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|THYAO
|13,70
|628.897.683
|% 0,66
|
|GARAN
|10,05
|261.233.385
|% 1,52
|
|KRDMD
|2,38
|211.982.150
|% -0,42
|
|ASELS
|18,91
|203.645.637
|% 0,53
|
|YKSLN
|6,35
|198.776.368
|% 17,59
|
|KRDMD
|2,38
|211.982.150
|% -0,42
|
|ZOREN
|1,46
|95.056.293
|% 3,55
|
|TSKB
|1,10
|67.491.797
|% 3,77
|
|ISFIN
|2,86
|168.505.208
|% -0,69
|
|THYAO
|13,70
|628.897.683
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4713
|7,5087
|% 0,37
|
|Frank
|5,7845
|5,8194
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-1,62
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|1,15
|
|Yarım
|869
|892
|0,56
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
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|B. Petrol
|61,99
|61,99
|1,17
|
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