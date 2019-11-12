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Reel sektörde büyüme beklentisi

12.11.2019 14:11

Son güncelleme : 12.11.2019 14:11
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Reel sektör olarak bu yılı yüzde 1 civarında büyüme ile kapatmayı beklediklerini" bildirdi.



AA

Aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Bankası 2019 yılı Dünya İş Yapma Kolaylığı Raporunu ve Türkiye makro ekonomik verilerini değerlendirdi.

Son bir yılda TÜFE'nin yüzde 25, ÜFE'nin yüzde 45-46 seviyesinden ekim ayı itibarıyla ciddi şekilde düştüğünü belirten Matlı, makro ekonomik göstergelerin hepsinde geçen yıl yaşanan süreçten bugüne kadar ciddi iyileşmeler yaşandığını vurguladı.

Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini gösterdiğine dikkati çeken Matlı, "25  Ekim itibariyle yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  6,4 oldu. 2019 yılını reel sektör olarak yüzde 1 civarında bir büyümeyle  kapatacağımızı düşünüyoruz " ifadelerini kullandı.

Matlı, Türkiye'nin özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz eden İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında 17 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 43'üncü ülke konumuna geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye işe başlama, inşaat izinlerinin alınması, kredi temini, dış  ticaret, sözleşmelerin icrası, tapu kaydı, şirket tasfiyesi, elektrik temini, küçük yatırımcıların korunması ve vergi ödemesi alanlarında en fazla reform yapan ve iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı. Bu durumun bir neticesi olarak  özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz eden bu göstergelerin iyileşmesi  sonucunda, Türkiye'nin yeniden yatırım yapılacak hedef pazarların başında gelmesini bekliyoruz. Bugün gördüğümüz fotoğraf, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin paydaşı olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tüm kurumlarla birlikte sürdürdüğü ortak çalışmaların ve projelerin bir sonucudur. TOBB olarak  bizler özellikle hükümetimizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaktan, üretmekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Bugün bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen rakamların pozitif yönde seyrediyor olması biz iş dünyası temsilcileri için hem umut verici hem de motivasyon kaynağıdır."




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