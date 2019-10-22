Renault`dan flaş Fiat açıklaması













DHA

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada "Bugün masada değil" dedi ancak daha sonra Renault'un Fiat ile birleşmeyi yeniden değerlendirebileceği yönündeki spekülasyonla ilgili olarak kimsenin "asla" dememesi gerektiğini vurguladı.Renault, aylar önce Fiat ile anlaşma konusundaki görüşmeleri, Japon otomotiv üreticisi Nissan Motor Co. ile ortaklıkları nedeniyle sonlandırmıştı.