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Renault`dan flaş Fiat açıklaması

22.10.2019 11:54

Son güncelleme : 22.10.2019 11:57
Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, İtalyan otomobil üreticisi Fiat ile olası bir anlaşmanın şu anda masada olmadığını söyledi ancak ileriki bir zamanda yeniden değerlendirilme ihtimalini göz ardı etmedi.



DHA

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada "Bugün masada değil" dedi ancak daha sonra Renault'un Fiat ile birleşmeyi yeniden değerlendirebileceği yönündeki spekülasyonla ilgili olarak kimsenin "asla" dememesi gerektiğini vurguladı.

Renault, aylar önce Fiat ile anlaşma konusundaki görüşmeleri, Japon otomotiv üreticisi Nissan Motor Co. ile ortaklıkları nedeniyle sonlandırmıştı.




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