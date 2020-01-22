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Rüzgarın yönünü YEKDEM belirleyecek

22.01.2020 11:34

Son güncelleme : 22.01.2020 11:34
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, geçen yıl Türkiye`nin rüzgar kurulu gücüne sadece 490 megavat kapasite ilave edildiğini belirterek, "Bu yıl rüzgar sektörü için belirleyici bir yıl olacak. 4 bin 500 megavat büyüklüğündeki bekleyen projelerin tamamlanması Yenilenebilir Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması`nın (YEKDEM) devam etmesine bağlı" dedi.



AA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründe kapasitenin son 10 yılda katlanarak büyüdüğünü ifade etti.

Rüzgar enerjisinde 2012'de kurulu gücün 2 bin 312 megavat olduğuna işaret eden Yıldırım, "Kurulu güçte bugün itibarıyla 8 bin megavata yaklaştık. Bu  çarpıcı büyüme sürecinin en önemli kilometre taşlarından biri 2016 yılı oldu. O yıl, bin 500 megavatlık yeni kurulu gücü devreye aldık. Bu ülkemiz için bir  rekordu." diye konuştu.

Yıldırım, yıl sonunda uygulamadan kaldırılacak YEKDEM'in devam etmesi  gerektiğini belirterek, YEKDEM'in teşvik değil, destek mekanizması olduğunu dile  getirdi.

Rüzgarda açıklanması beklenen yeni mekanizmanın bir an önce ilan  edilmesinin, yatırımcı ve sanayici açısından kritik önem taşıdığına işaret  ederek, "Geçen yıl Türkiye'nin rüzgarına sadece 490 megavat ilave gerçekleşti. Bu  yıl rüzgar sektörü için belirleyici bir yıl olacak. 4 bin 500 megavat  büyüklüğündeki bekleyen projelerin tamamlanması YEKDEM'in devam etmesine bağlı."  değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin rüzgar sektöründe ciddi bilgi birikimine sahip olduğunu  vurgulayan Yıldırım, "Dünya devi firmalara tedarik sağlayan şirketleri  barındıran, ciddi oranda ihracat yapan sektörün bu duruma gelmesini kabul  edemiyoruz. Bu döngüden mutlaka çıkılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini  kullandı.

2018'DE RÜZGAR SAYESİNDE 900 MİLYON DOLAR CEPTE KALDI

Yıldırım, 2018'de rüzgar santrallerinden yaklaşık 20 milyar  kilovatsaatlik elektrik üretildiğini belirterek, "Bu miktar rüzgar  santrallerinden değil de doğal gaz santrallerinden karşılansaydı, 900 milyon  dolarlık doğal gaz ithalatı yapılacaktı. Bunu engellemiş olduk." dedi.

Rüzgar sektöründe şu an 10 binden fazla çalışanın istihdam edildiğini  söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu istihdam açısından ciddi bir rakam. Finans tarafına baktığımızda  ise yenilenebilir enerji projelerine öncelik verildiğini görüyoruz. Karbon  salımını azaltan ve kendisini sorunsuzca ödeyen projeler bunlar."

Yıldırım, YEKDEM'in 15 yıl gibi uzun vadede Türkiye için daha az  maliyet yaratacak euro cinsinden belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, döviz  bazlı destek mekanizmasının aynı zamanda yabancı yatırımcının ilgisini de  artıracağını bildirdi.




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