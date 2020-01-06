GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

S&P: Körfez bölgesinde riskler arttı

06.01.2020 16:58

Son güncelleme : 06.01.2020 17:03
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, ABD ile İran arasında artan gerilimin Körfez bölgesindeki riskleri arttırdığını duyurdu.



AA

S&P'den yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan  gelişmelerin Körfez bölgesinde riskleri arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, artan risklere rağmen S&P'nin halen bölge için temel senaryosunun "ABD ve İran arasında tam kapsamlı askeri bir karşılaşmanın olmayacağı" yönünde bulunduğu aktarıldı.

Körfez ülkelerine ilişkin ülke kredi derecelendirmelerinin mevcut  bölgesel oynaklıkları yansıttığı belirtilen açıklamada, gerilimin artması durumunda yükselen petrol fiyatlarından gelen gelirin petrol üreticisi ülkelerin olası sermaye çıkışının etkilerini telafi edebileceği kaydedildi.

Bölgesel risklerin, gelecek dönemde temel senaryodaki öngörülerin üzerinde artış göstermesi durumunda Abu Dabi, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın dış varlık seviyeleri nedeniyle daha korunaklı olduğu belirtilen açıklamada, olası sermaye çıkışlarına ilişkin Bahreyn ve Katar'ın daha kırılgan olduğu bildirildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:46111.716
Değişim :  -1,73% |  -1.968,05
Açılış :  112.532  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
112.973 En Düşük
111.501
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 98,90 186.026.811 % 16,49  
DAGHL 2,51 11.291.835 % 14,61  
DAGI 2,81 16.303.007 % 12,85  
SNPAM 5,72 9.967.359 % 12,38  
BALAT 1,63 924.694 % 9,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8330 7,8723 % 0,59  
Frank 6,1425 6,1796 % 0,36  
Riyal 1,5882 1,5962 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.574 25,12  
Altın Gr. 302 303 4,96  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.998 2.048 30,47  
Yarım 966 991 14,74  
Çeyrek 484 495 7,37  
Gümüş.Ons 18,34 18,38 0,34  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,06  
B. Petrol 69,48 69,48 0,88  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru