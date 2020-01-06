Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, ABD ile İran arasında artan gerilimin Körfez bölgesindeki riskleri arttırdığını duyurdu.
S&P: Körfez bölgesinde riskler arttı
06.01.2020 16:58
Son güncelleme : 06.01.2020 17:03
AA
S&P'den yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmelerin Körfez bölgesinde riskleri arttırdığı belirtildi.
Açıklamada, artan risklere rağmen S&P'nin halen bölge için temel senaryosunun "ABD ve İran arasında tam kapsamlı askeri bir karşılaşmanın olmayacağı" yönünde bulunduğu aktarıldı.
Körfez ülkelerine ilişkin ülke kredi derecelendirmelerinin mevcut bölgesel oynaklıkları yansıttığı belirtilen açıklamada, gerilimin artması durumunda yükselen petrol fiyatlarından gelen gelirin petrol üreticisi ülkelerin olası sermaye çıkışının etkilerini telafi edebileceği kaydedildi.
Bölgesel risklerin, gelecek dönemde temel senaryodaki öngörülerin üzerinde artış göstermesi durumunda Abu Dabi, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın dış varlık seviyeleri nedeniyle daha korunaklı olduğu belirtilen açıklamada, olası sermaye çıkışlarına ilişkin Bahreyn ve Katar'ın daha kırılgan olduğu bildirildi.
16:46111.716
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -1.968,05
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.501
16:465,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
16:466,6961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,6860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
16:46302,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 4,77
|Açılış
|: 302,25
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|98,90
|186.026.811
|% 16,49
|
|DAGHL
|2,51
|11.291.835
|% 14,61
|
|DAGI
|2,81
|16.303.007
|% 12,85
|
|SNPAM
|5,72
|9.967.359
|% 12,38
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|CRDFA
|2,65
|305.674
|% -12,83
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|IHLGM
|1,02
|88.610.281
|% -8,93
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,67
|1.341.588.089
|% -4,14
|
|ASELS
|22,06
|905.656.521
|% 1,29
|
|IPEKE
|9,24
|466.566.535
|% 3,94
|
|PETKM
|3,66
|349.155.186
|% -3,43
|
|ISGYO
|1,78
|340.862.734
|% 1,14
|
|ISGYO
|1,78
|340.862.734
|% 1,14
|
|ALBRK
|1,53
|200.642.429
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,60
|324.887.319
|% -3,35
|
|THYAO
|13,67
|1.341.588.089
|% -4,14
|
|IHLAS
|0,81
|77.396.649
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8330
|7,8723
|% 0,59
|
|Frank
|6,1425
|6,1796
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5882
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|25,12
|
|Altın Gr.
|302
|303
|4,96
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.998
|2.048
|30,47
|
|Yarım
|966
|991
|14,74
|
|Çeyrek
|484
|495
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,88
|