S&P ve Fitch: Anlaşmasız Brexit riski hafifledi













DHA

S&P raporunda, Birleşik Krallık görünümünün olumsuzdan istikrarlıya çevrildiği belirtildi ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson liderliğinde mecliste kazanılan çoğunluğun, "Ayrılma Anlaşması'nın milletvekilleri tarafından onaylanmasını garantiye aldığı" vurgulandı.Buna ek olarak Fitch raporunda da seçimin, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşma olmadan ayrılma riskini yakın dönemde gözle görülür bir şekilde düşürdüğüne dikkat çekildi.Bunun yanında, seçim sonuçlarını hayal kırıklığı olarak tanımlayan Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Johnson'ın AB ile iyi bir anlaşma imzalanması için imkansız bir zaman çizelgesi sunduğunu ve muhalefet partinin oylamada anlaşma aleyhine oy kullanacağını söyledi.Corbyn, "AB ile iyi bir anlaşma oluşturulması için imkansız bir zaman çizelgesi oluşturarak Boris Johnson, önceliğinin Donald Trump ile yapacağı zehirli anlaşmayla Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) satışa çıkarmak ve gıda güvenliğimizi riske atmak olduğunu gösterdi" dedi.