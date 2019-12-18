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S&P ve Fitch: Anlaşmasız Brexit riski hafifledi

18.12.2019 11:37

Son güncelleme : 18.12.2019 12:06
ABD merkezli derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch, ayrı raporlarda Birleşik Krallık seçimlerindeki Muhafazakar Parti zaferinin, bir önceki seçim dönemine göre anlaşmasız Brexit riskini hafiflettiğini duyurdular.



DHA

S&P raporunda, Birleşik Krallık görünümünün olumsuzdan istikrarlıya çevrildiği belirtildi ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson liderliğinde mecliste kazanılan çoğunluğun, "Ayrılma Anlaşması'nın milletvekilleri tarafından onaylanmasını garantiye aldığı" vurgulandı.

Buna ek olarak Fitch raporunda da seçimin, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşma olmadan ayrılma riskini yakın dönemde gözle görülür bir şekilde düşürdüğüne dikkat çekildi.

Bunun yanında, seçim sonuçlarını hayal kırıklığı olarak tanımlayan Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Johnson'ın AB ile iyi bir anlaşma imzalanması için imkansız bir zaman çizelgesi sunduğunu ve muhalefet partinin oylamada anlaşma aleyhine oy kullanacağını söyledi.

Corbyn, "AB ile iyi bir anlaşma oluşturulması için imkansız bir zaman çizelgesi oluşturarak Boris Johnson, önceliğinin Donald Trump ile yapacağı zehirli anlaşmayla Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) satışa çıkarmak ve gıda güvenliğimizi riske atmak olduğunu gösterdi" dedi.




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