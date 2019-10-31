Sberbank`ın net karı düştü













AA

Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın net karının bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak 633 milyar rubleye (yaklaşık 9,9 milyar dolar) düştüğü bildirildi.Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde de bankanın net karının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 31,57 düşerek 156,1 milyar rubleye (yaklaşık 2,4 milyar dolar) gerilediği belirtildi.Bankanın net karındaki düşüşün ağırlıklı olarak DenizBank'ın satışı nedeniyle yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Üçüncü çeyrek sonuçları, DenizBank'ın satışı nedeniyle yaşanan 73,3 milyar rublelik zararın tanımlanmasından etkilendi." denildi.Açıklamada ayrıca, DenizBank'ın satışı nedeniyle Sberbank'ın çalışan sayısının da yüzde 5,5 azalarak 277 bin 600 kişiye düştüğü kaydedildi.Sberbank'ın DenizBank'taki hisselerinin Emirates NBD'ye (ENBD) satışı temmuz ayında tamamlanmıştı.